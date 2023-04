Killers of the flower moon: svelata la data d’uscita del nuovo film di Martin Scorsese

Killers of the flower moon è il nuovo film di Martin Scorsese in uscita in tutte le sale cinematografiche italiane il 19 ottobre 2023. Il film sarà presentato in anteprima mondiale durante il Festival di Cannes il 20 maggio. 01 Distribution si occuperà della distribuzione della pellicola in contemporanea con l’uscita internazionale, affiancata da Leone Film Group e Rai Cinema. La pellicola è inoltre prodotta da Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Productions e Appian Way.

Il film, scritto da Martin Scorsese ed Eli Roth, è tratto dall’acclamato bestseller di David Grann. All’interno del cast troveremo attori molto amati dal pubblico e dalla critica: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons. Di seguito la sinossi:

Ambientato negli anni ’20 in Oklahoma, racconta una serie di omicidi che avvengono nella popolazione di nativi americani nella regione di Osage, molto ricca di giacimenti di petrolio. Una sequenza di crimini brutali, nota con il nome di “Regno del terrore”.

In occasione della pubblicazione della data ufficiale in cui verrà rilasciata la pellicola, Andrea Leone, amministratore delegato di Leone Film Group, ha deciso di commentare la splendida collaborazione con Rai Cinema e 01 Distribution per la distribuzione di Killers of the flower moon in contemporanea con gli Stati Uniti:

“Per noi è un grande orgoglio poter distribuire questo film in Italia insieme a Rai Cinema e 01 Distribution in contemporanea con gli Stati Uniti, dichiara Andrea Leone, amministratore delegato di Leone Film Group. La mission di Leone Film Group è quella di portare nel nostro paese il meglio del prodotto internazionale e Killers of the Flower Moon è un film molto atteso da tempo che finalmente abbiamo il privilegio di annunciare.”

Allo stesso modo anche Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha espresso la sua gioia nel poter distribuire una pellicola del maestro Martin Scorsese: