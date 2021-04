Killers of the Flower Moon: le riprese del film sono ufficialmente iniziate

Le riprese del nuovo film del regista Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” sono ufficialmente cominciate il 19 aprile.

Il nuovo film di Scorsese targato Apple

Il finanziamento dei film di Scorsese è diventato uno dei modi più rapidi per i servizi di streaming di acquisire notorietà e prestigio mentre l’industria cinematografica inizia a passare da una piattaforma all’altra. Netflix si è aggiudicata l’ultimo film di Scorsese,”The Irishman”, che ha ottenuto 10 importanti nomination agli Academy Awards del 2020. Lo streamer in erba Apple TV + lo ha scelto con entusiasmo per “Killers of the Flower Moon”, un adattamento dell’omonimo libro di David Grann.

Killers of the Flower Moon: trama e produzione

Interpretato da Jesse Plemons e Leonardo Di Caprio, il film è ambientato in Oklahoma negli anni ’20 durante una serie di brutali omicidi nella ricca Osage Nation. Questa serie di crimini divenne nota come il regno del terrore e innescò la creazione del Federal Bureau of Investigation. Il resto del cast include Robert de Niro, collaboratore frequente di Scorsese, Lily Gladstone, Pat Healy e Scott Shepherd. Lo sceneggiatore di “Forrest Gump” e “A Star is Born”, Eric Roth, è lo sceneggiatore, che recentemente si è lasciato sfuggire che questo film sarà “il film del secolo”

Quando ha annunciato l’inizio delle riprese, Scorsese ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare finalmente la produzione in Oklahoma. Poter raccontare questa storia sulla terra in cui si sono svolti questi eventi è incredibilmente importante e fondamentale per consentirci di dare una rappresentazione accurata del tempo e delle persone. Siamo grati ad Apple, all’Oklahoma Film and Music Office e a The Osage Nation, in particolare a tutti i nostri consulenti Osage e consulenti culturali, mentre ci prepariamo per queste riprese. Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con il nostro cast e la nostra troupe locali per dare vita a questa storia sullo schermo e immortalare un momento della storia americana che non dovrebbe essere dimenticato “.

Con un budget di $ 200 milioni, il nuovo film di Scorsese sarà sicuramente un’impresa. Girare nella location de The Osage Nation è molto importante per raccontare questa vera storia e richiederà dozzine di set, costumi ed extra per trasportare efficacemente gli spettatori in quel mondo.

“Killers of the Flower Moon” sarà distribuito da Paramount e trasmesso in streaming su Apple TV +. Nessuna data di rilascio è stata ancora annunciata.

Francesca Reale

20/04/2021