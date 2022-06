Kevin Spacey: al via il circo mediatico per il processo

Kevin Spacey è apparso in un tribunale di Londra per il processo penale che partirà il 14 luglio. Come molti sanno, le accuse a cui dovrà rispondere sono quelle emerse per la prima volta nel 2017 per aggressione sessuale.

Kevin Spacey verso un nuovo circo mediatico

“Non sono stato convinto che ci sia un rischio reale”, ha detto il giudice, che ha inviato il caso alla Crown Court, con una data di inizio del 14 luglio, concedendo a Kevin Spacey la libertà su cauzione incondizionata a meno che il tribunale non decida che c’era un rischio reale.

Spacey, vestito con un abito blu, camicia bianca e occhiali, è apparso sorridente davanti alla folla di giornalisti quando si è presentato davanti al Westminster Magistrates Court di Londra per confermare il suo nome e ascoltare le accuse specifiche che gli sono state lette.

Tanto per rispolverare la storia che coinvolge l’attore, sono tre i capi d’accusa di aggressione sessuale contro tre uomini: due nel marzo 2005, uno nell’agosto 2008 e un altro nell’aprile 2013. Alla fine di maggio, il Crown Prosecution Service ha anche dettagliato che c’era un’accusa per “aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuale penetrativa senza consenso” nel 2008.

Spacey è assistito da tre avvocati, di cui uno americano. Il team ha affermato che la star nega ogni cosa, ma “ha bisogno di rispondere a queste accuse se vuole procedere con la sua vita”.

L’interprete ha aggiunto che vorrebbe tornare a lavorare negli Stati Uniti, dove vive la sua famiglia e il suo cane di nove anni malato di cancro.

La vita privata e pubblica di Spacey sospesa

Kevin Spacey il mese scorso aveva affermato in una dichiarazione che sarebbe “comparso volontariamente” di persona per difendersi dalle accuse che erano state autorizzate dalle autorità britanniche all’inizio di maggio.

L’apparizione in tribunale di Spacey e un imminente processo nel Regno Unito potrebbero svolgersi nel 2023. Il due volte premio Oscar, a seguito delle accuse, è stato penalizzato da Netflix che ha interrotto i legami con lui, rimuovendolo dall’ultima stagione di “House of Cards” e accantonando il suo film “Gore”. Christopher Plummer lo ha sostituito per il ruolo di J. Paul Getty in “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott.

Roberta Rosella

16/06/2022