Caso Kevin Spacey: il giudice richiede l’identità del suo accusatore

Lunedì un giudice federale ha stabilito che l’uomo che accusa Kevin Spacey di averlo aggredito sessualmente quando aveva 14 anni, debba rivelare il suo nome per poter procedere con una causa.

Le accuse contro Kevin Spacey

L’uomo, ora sulla cinquantina, ha già comunicato al tribunale che lascerebbe cadere la causa se fosse costretto a rivelare il suo nome.

L’accusatore, identificato nella denuncia come C.D., ha intentato causa lo scorso settembre, dopo che lo stato di New York aveva temporaneamente sospeso il termine di prescrizione per tali casi. L’uomo sostiene che Spacey ha avuto più incontri sessuali con lui nei primi anni ’80.

Afferma che nell’incontro finale, Kevin Spacey ha tentato di fare sesso anale con lui mentre ha resistito e ha ripetutamente detto “no”. La causa rivendica aggressione e percosse, oltre a infliggere disagio emotivo.

L’anonimo è stato raggiunto nella causa dall’attore Anthony Rapp, che è stato il primo a farsi avanti con accuse contro Spacey nel 2017.

I motivi dell’anonimato di C.D.

Nei documenti del tribunale, gli avvocati di C.D. hanno sostenuto che dovrebbe essere autorizzato a rimanere anonimo e che rivelare pubblicamente il suo nome gli farebbe riattivare il suo disturbo da stress post-traumatico.

Ma il giudice Lewis A. Kaplan non si lasciò convincere, osservando che C.D. ha già condiviso la sua storia molte volte nel corso degli anni, anche con Vulture nel 2017.

“Le prove suggeriscono che C.D. consapevolmente e ripetutamente ha corso il rischio che qualcuno di questi individui in un punto o in un altro rivelasse la sua vera identità in un modo che avrebbe portato quell’identità all’attenzione del pubblico, in particolare data la celebrità di Spacey “, ha scritto Kaplan.

L’avvocato dell’anonimo, Peter Saghir, ha informato la corte all’inizio di marzo che il suo cliente sentiva “estrema ansia e disagio psicologico” al pensiero di vedere il suo nome rivelato pubblicamente.

“Di conseguenza, C.D. ha deciso che, nel caso in cui la Corte neghi di procedere in modo anonimo, è emotivamente incapace di procedere e interromperà le sue affermazioni “, ha scritto Saghir.

Saghir ha anche affermato che Kevin Spacey, per forzare C.D. a rivelare pubblicamente il suo nome – stesse usando il suo potere per mettere a tacere una vittima di abusi sessuali.

Federica Contini

04/05/2021