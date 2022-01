Kevin Macdonald alla regia di “The Ice Man” con Joseph Fiennes

Kevin Macdonald dirigerà “The Ice Man” con Joseph Fiennes nei panni del nuotatore di Frigid Lakes Wim Hof.

Joseph Fiennes diventa the Ice Man

Il premio Oscar Kevin Macdonald (“Un giorno a settembre”) sarà dietro la macchina da presa per un nuovo progetto insieme allo sceneggiatore nominato all’Oscar, Jeff Pope (“Philomena”) e a Joseph Fiennes ( Il racconto dell’ancella ), che interpreterà il protagonista in un film intitolato “The Iceman”.

“The Iceman” sarà incentrato sulla vera storia di un uomo olandese di nome Wim Hof, un padre di quattro figli. L’uomo viene colpito dalla tragedia quando sua moglie muore. Lavorando come postino e lottando per sbarcare il lunario, il vedovo apprende la pratica mentale e spirituale dello shock da freddo e le tecniche di respirazione per centrarsi e trarre forza dall’interno.

L’uomo desta l’interesse delle persone quando viene visto camminare completamente a piedi nudi nel cuore di un gelido inverno, o fare il bagno in laghi gelidi. Man mano che la voce si sparge Wim Hof diventa una persona popolare, tanto da cambiare per sempre il resto della vita della sua famiglia. Hof viene soprannominato The Iceman, e il suo metodo prenderà il suo nome e sarà seguito da migliaia di persone.

Produzione e regia

Il film sarà prodotto da Debbie Gray e Joseph Fiennes sotto la bandiera della Genesius Pictures. Cornerstone sta gestendo la pianificazione delle vendite mondiali per il prossimo mercato virtuale del cinema europeo.

La produzione inizierà a novembre 2022.

Kevin Macdonald negli ultimi 20 anni ha diretto documentari come “Un giorno a Settembre” (che gli è valso un Oscar), “La morte sospesa” e “The Mauritanian”.

In una dichiarazione su “The Iceman”, il regista ha parlato del “terribile trauma” che Hof ha subito dopo aver perso sua moglie e il suo viaggio per uscire dalla depressione usando la sua tecnica dell’acqua fredda.

Roberta Rosella

27/01/2022