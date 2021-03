Kevin Feige rivela lo stato delle riprese di “She-Hulk” e “Moon Knight”

Con “WandaVision” e “The Falcon and the Winter Soldier”, che sarà rilasciato a breve, il Marvel Cinematic Universe sta continuando a crescere. Oltre a molti film e programmi Disney+ all’orizzonte a breve termine, ci sono anche innumerevoli progetti in varie fasi di sviluppo o pre-produzione. Due delle novità più attese in questo senso sono “She-Hulk” e “Moon Knight”, due serie che faranno il loro debutto su Disney+.

Le parole al capo dei Marvel Studios Kevin Feige

In una recente intervista con The Companion, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha fornito un breve aggiornamento su entrambe le serie e ha accennato al fatto che inizieranno la produzione nelle prossime settimane.

“Il 19 marzo, come sapete, debutterà “The Falcon and the Winter Soldier“, ha spiegato Feige. “L’11 giugno sarà la data di debutto di “Loki” e, naturalmente, subito dopo, avremo la nostra prima serie animata, che è “What If … ?”. Stiamo finendo “Ms. Marvel” e attualmente stiamo anche girando “Hawkeye”. Tra poche settimane, inizieremo le riprese di “She-Hulk”, e una settimana dopo inizieremo con “Moon Knight”.

Feige fornisce ai fans dettagli sulle due serie

“She-Hulk” seguirà il viaggio di Jennifer Walters (Tatiana Maslany), un avvocato di New York, la cui vita cambia in seguito a un incidente, e una trasfusione di sangue ricevuto da suo cugino, Bruce Banner. Mark Ruffalo riprenderà il ruolo di Bruce Banner/Hulk nella serie e Tim Roth tornerà nel ruolo di Abominio. Ginger Gonzaga è stato scelto per un ruolo al momento coperto dal mistero. La serie sarà diretta da Jessica Gao, la cui filmografia include “Silicon Valley” e “Rick and Morty”.

“Moon Knight” ha per protagonista Marc Spector (Oscar Isaac), un vigilante complesso che soffre di disturbo dissociativo dell’identità. Le molteplici identità che vivono dentro di lui sono personaggi distinti che appaiono sullo sfondo dell’iconografia egizia. La serie sarà interpretata anche da May Calamawy ed Ethan Hawke, e sarà diretta da Jeremy Slater.

Maria Grazia Bosu

11/03/2021