Kevin Durand parla del suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nelle ultime settimane, il mondo del cinema ha visto un rinnovato interesse per i personaggi del Marvel Cinematic Universe, in particolare per quelli legati agli X-Men. Kevin Durand, noto per il suo ruolo di Blob in “X-Men Origins: Wolverine“, ha recentemente condiviso le sue riflessioni su un potenziale ritorno nel franchise. Durante un’intervista, l’attore ha rivelato il suo entusiasmo per la possibilità di rivedere il suo personaggio nell’ambito della Saga del Multiverso, un tema centrale nei prossimi film Marvel.

Il ritorno di Blob nel Marvel Cinematic Universe

Kevin Durand ha espresso il suo desiderio di riprendere il ruolo di Blob, un mutante della Confraternita di Magneto, in un’intervista con ComicBookMovies. L’attore ha ricordato il suo lavoro sul set di “X-Men Origins: Wolverine“, dove ha dovuto affrontare un processo di trucco complesso e lungo. “Ci volevano sette ore e mezza per entrare completamente nel trucco”, ha spiegato Durand, sottolineando la dedizione necessaria per interpretare un personaggio così iconico.

Durand ha anche condiviso un aneddoto riguardante Hugh Jackman, che lo incoraggiava durante le riprese: “Oh mio Dio, impazziranno per questo personaggio. Abituati a questo processo di trucco”. Queste parole hanno alimentato le speranze di Durand di rivedere Blob in un contesto più ampio all’interno del Marvel Cinematic Universe. “Mi piacerebbe molto interpretarlo di nuovo”, ha affermato, dimostrando il suo attaccamento al personaggio e la sua disponibilità a tornare, anche a costo di affrontare nuovamente il lungo processo di trucco.

Blob e il suo futuro nel franchise Marvel

Nonostante il desiderio di Durand, è importante notare che Blob è già apparso in un cameo muto in “Deadpool & Wolverine“, interpretato da Mike Waters. Questo solleva interrogativi sulla direzione futura del personaggio nel Marvel Cinematic Universe. Attualmente, non sembrano esserci piani definitivi per Blob in “Avengers: Doomsday” o “Avengers: Secret Wars“. Tuttavia, la popolarità del personaggio e il suo legame con la Confraternita di Magneto potrebbero portare a una sua rielaborazione in un futuro reboot degli X-Men.

Con l’arrivo della Fase 7 e la Saga dei Mutanti, ci sono molte speculazioni su come i Marvel Studios potrebbero integrare Blob e altri personaggi iconici. La possibilità di un nuovo attore che interpreti Blob non è da escludere, e i fan sperano di vedere una rappresentazione più approfondita di questo mutante nel contesto del nuovo universo cinematografico Marvel.

Il contesto attuale del Marvel Cinematic Universe

Il Marvel Cinematic Universe sta attraversando un periodo di grande trasformazione, con l’introduzione di nuovi personaggi e storie che si intrecciano attraverso diverse linee temporali e universi. La Saga del Multiverso, in particolare, ha aperto la strada a numerose possibilità narrative, e i fan sono entusiasti di scoprire come i loro personaggi preferiti possano tornare o essere reinterpretati.

Con l’attenzione rivolta a film come “Avengers: Doomsday“, il futuro del franchise sembra promettente. I Marvel Studios continuano a esplorare nuove direzioni, e il ritorno di personaggi iconici come Blob potrebbe rappresentare un modo per collegare il passato con il presente. I fan di lunga data degli X-Men e del Marvel Cinematic Universe attendono con ansia ulteriori aggiornamenti su come questi personaggi saranno integrati nelle storie future.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!