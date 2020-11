Kevin Dillon nei panni di Jack Warner nel film biografico “Reagan”

Kevin Dillon ritrarrà il fondatore della Warner Bros. Studios Jack Warner nel prossimo film biografico “Reagan”.

Kevin Dillon nei panni di Jack Warner

Kevin Dillon interpreterà il ruolo di Jack Warner, fondatore della Warner Bros. Studios, nel prossimo biopic “Reagan” che avrà come protagonista Dennis Quaid.

La produzione del biopic in Oklahoma è stata interrotta per due settimane da fine ottobre a inizio novembre a causa della pandemia COVID-19, in quanto dei membri della troupe erano risultati positivi.

Il film ha ripreso la produzione il 5 novembre in Oklahoma dopo aver ottenuto il via libera dal personale sanitario.

“Reagan” ha ricominciato con le riprese di alcune scene che ritraggono il Cremlino nei giorni più bui della Guerra Fredda, quando sembrava che gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica fossero a un passo dallo scontro militare.

Il biopic “Reagan” sarà diretto da Sean McNamara, prodotto da Joseph e scritto da Howard Klausner.

Ronald Reagan firmò un contratto di sette anni con la Warner Bros. nel 1937 e vi ha girato la maggior parte dei suoi film.

Ha recitato in “Dark Victory”, “Knute Rockne, All American” e “Kings Row”, che fu nominato all’Oscar per il miglior film nel 1943.

Jack Warner era il capo di Reagan alla Warner Bros.

Kevin Dillon in “Reagan”

Il biopic tratterà tutta la vita dell’ex presidente Reagan, dalla sua giovinezza fino alla sua presidenza, sia degli Stati Uniti che della Screen Actors Guild.

Nelle vesti del giovane Reagan vedremo David Henrie, da adulto sarà invece impersonato da Dennis Quaid.

Kevin Dillon, come già anticipato, vestirà i panni di Jack Warner, co-fondatore dei Warner Bros. Studios.

Secondo quanto riportato da Variety, durante l’intervista Kevin Dillon ha dichiarato:

“E’ stata una grande opportunità poter lavorare in un film epico come questo. Recitare con Dennis Quaid e interpretare Jack Warner, uno dei padri fondatori di Hollywood, è stato un grande privilegio”.

Kevin Dillon è stato nominato per tre Emmy per la sua interpretazione di Johnny “Drama” Chase nella serie comica della HBO “Entourage“.

McNamara ha recentemente diretto i film “Mighty Oak” e “Miracle Season”.

Nel cast di “Reagan” troveremo anche l’attrice Penelope Ann Miller che interpreterà Nancy Reagan, Jon Voight nei panni di un agente del KGB e Mena Suvari nel ruolo di prima moglie di Reagan, Jane Wyman.

Erika Zagari

16/11/2020