Kevin Costner torna in sella per Horizon 2 e 3: il western senza limiti continua

L’attore americano Kevin Costner è tornato al lavoro come produttore e protagonista delle riprese di “Horizon Parte 2” e “Horizon Parte 3”.

La notizia dell’inizio delle riprese

La notizia dell’inizio delle riprese è stata accolta con entusiasmo dai fan di tutto il mondo, che attendevano da tempo la possibilità di vedere Costner tornare a recitare in un ruolo importante. Nonostante la pandemia di Covid-19 abbia rallentato l’industria cinematografica negli ultimi anni, Kevin Costner ha continuato a lavorare instancabilmente sulle sceneggiature dei due film, dimostrando una determinazione e un impegno fuori dal comune.

Il rapporto di Kevin Costner con lo Utah

Kevin Costner ha sempre avuto un rapporto speciale con lo Utah, il territorio degli Stati Uniti che ha scelto come location per le riprese delle parti 2 e 3 di Horizon, il suo nuovo progetto cinematografico.

Costner ha spiegato che lo Utah rappresenta per lui un luogo particolare, dove ha trascorso alcuni dei momenti più belli della sua vita, sia come attore che come regista. In particolare, ha citato le riprese del film western “Balla coi lupi”, girato in parte proprio nello Utah, e che gli ha permesso di vincere il premio Oscar come miglior regista nel 1991.

Informazioni sulle tempistiche

Il primo capitolo della saga di Horizon, il nuovo progetto cinematografico di Kevin Costner, è già stato girato e si trova attualmente in fase di post-produzione. Non sono fornite ulteriori informazioni riguardo alla trama del film o alla durata della prima parte, ma rimane possibile presumere che essa costituirà un’introduzione alla storia complessiva che verrà narrata nei capitoli successivi.

In ogni caso, la produzione di Horizon si preannuncia come un progetto ambizioso e impegnativo, caratterizzato dalla passione e dalla dedizione di Kevin Costner, che ha già dimostrato di essere un regista di grande talento con film come Open Range e Balla coi Lupi. L’uscita del film è prevista per i prossimi anni, ma non sono ancora state fornite informazioni precise sulla data di pubblicazione.