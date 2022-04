Kevin Bacon si unisce a “Leave the World Behind” di Netflix

L’attore Kevin Bacon e la giovanissima Farrah Mackenzie si sono uniti a “Leave the World Behind” di Netflix. Nel cast anche Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke e Myha’la Herrold nel film tratto dal romanzo bestseller di Rumaan Alam.

Kevin Bacon tra gli attori più apprezzati di sempre

Kevin Bacon, ricordiamolo, nel 2010 ha ricevuto il premio come miglior attore miniserie o film tv al SAG Awards per il film Taking Chance – Il ritorno di un eroe. Dal 1997 al 2010 Bacon ha vinto 4 premi: Critics Choice Award (2010), Festival di Giffoni (1997), Golden Globes (2010), SAG Awards (2010).

Attore, regista e produttore cinematografico americano, Kevin Bacon, nel suo percorso recitativo, si è principalmente dedicato a ruoli da cattivo insolente, ma ha deliziato il pubblico anche con parti più leggere.

Nato in una famiglia numerosa, Bacon è cresciuto con due genitori che hanno sempre sostenuto che i figli debbano seguire le loro aspirazioni. E’ per questo che, al contrario di molti attori, all’inizio della loro carriera osteggiati dalle famiglie, Kevin ha potuto, fin da giovane, dedicarsi alle proprie doti artistiche. Debutta nel 1978 in “Animal House”, ma senza i risultati sperati, e solo nel 1984, con “Footloose” di Herbert Ross, giunge alla tanto agognata popolarità.

Tornando al film, la storia ruota attorno a una coppia in vacanza in una casa in affitto a Long Island, che è sorpresa quando i proprietari arrivano portando la notizia di un misterioso blackout.

Sam Esmail scrive e dirige, e la produzione degli Obamas Higher Ground è recentemente diventata produttore esecutivo. Il romanzo è stato finalista per il National Book Award.

“High Noon”, Gary Cooper sarà premiato alla USC. La “School of Cinematic Arts” della USC sta collaborando con la tenuta di Gary Cooper per il 70° anniversario del western candidato all’Oscar High Noon. Domenica 24 aprile, gli eventi includeranno una proiezione e un panel speciali, la firma di libri e l’apertura della Gary Cooper Exhibition.

La mostra presenterà gli Oscar di Cooper, la moda personale e cinematografica, foto con familiari e amici tra cui Ernest Hemingway e Pablo Picasso e altro ancora. La mostra sarà esposta nella hall della School of Cinematic Arts fino al 30 settembre.