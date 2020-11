Kevin Bacon nel thriller “One Way”

Kevin Bacon si unirà al cast del nuovo action-thriller “One Way” con Travis Fimmel e Colson Baker.

Il vincitore del Golden Globe Kevin Bacon farà parte del thriller d’azione di Andrew Baird “One Way” e collaborerà con Colson Baker e Travis Fimmel.

Le riprese del film inizieranno a febbraio a Los Angeles, a Tulsa e a Okla.

Secondo quanto affermato da Variety, il film sarà distribuito dall’Highland Film Group.

I fondatori dell’Highland Film Group, Arianne Fraser e Delphine Perrier, durante l’intervista, hanno dichiarato di non vedere l’ora di girare questo film con Bacon e con il resto del cast.

“Kevin Bacon è uno degli attori più talentuosi e riconoscibili a livello internazionale della sua generazione” ha affermato Fraser.

Delphine Perrier ha aggiunto: “Bacon è perfetto per questo ruolo! Non vediamo l’ora di girare con lui e il resto del cast e della troupe il prossimo gennaio”.

One Way: le dichiarazioni del regista

In “One Way“, Freddy, interpretato da Baker, fuggirà con una borsa piena di soldi dopo che una rapina del suo ex capo sarà andata storta. Con una ferita importante, scivolerà su un autobus diretto nell’inesorabile deserto della California. Dopo una richiesta di aiuto, il padre estraneo di Freddy, interpretato da Kevin Bacon, lo tradirà, comunicando al boss del crimine dove si rifugerà Freddy. Con la vita che gli scorrerà tra le dita, Freddy avrà poche scelte per sopravvivere.

Il regista Andrew Baird ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di lavorare con Kevin. Era già una grande star quando ha catturato la mia attenzione interpretando Willie O’Keefe in ‘JFK’ di Oliver Stone, mostrandomi un lato nuovo, crudo e molto potente. Il suo ruolo in The Woodsman, secondo me, avrebbe dovuto fargli vincere un Oscar. Mi è piaciuto molto anche nel suo nuovo spettacolo City on a Hill”.

La produzione del film sarà finanziata da Northern Ireland Screen e Screen Ireland.

I rappresentanti di Bacon saranno MGMT, l’avvocato Fred Gaines e Viewpoint.

