Kerry Condon torna nell’universo Marvel come F.R.I.D.A.Y. in carne e ossa nella serie Vision

Kerry Condon, attrice candidata all’Oscar per il film “Gli spiriti dell’isola“, si prepara a tornare nell’universo Marvel in un ruolo inedito. Nella nuova serie Disney+ dedicata a Visione, Condon interpreterà F.R.I.D.A.Y., l’assistente AI di Tony Stark, ma questa volta in forma umana. La serie, che potrebbe chiamarsi “Vision Quest“, promette di arricchire la narrazione dell’universo Marvel, introducendo nuovi personaggi e minacce.

Il ritorno di F.R.I.D.A.Y. e la trasformazione in figura umana

La serie dedicata a Visione segna un’importante evoluzione per il personaggio di F.R.I.D.A.Y., che passa da un’intelligenza artificiale senza corpo a una presenza fisica. Kerry Condon, che ha già prestato la voce a F.R.I.D.A.Y. nei film Marvel successivi a “Age of Ultron“, avrà ora l’opportunità di esplorare un nuovo aspetto del suo personaggio. Questo cambiamento non è solo una questione di forma, ma apre a nuove possibilità narrative, in particolare in un contesto che affronta tematiche come l’identità e la coscienza artificiale.

Il progetto si inserisce in una trilogia che ha avuto inizio con “WandaVision” e ha proseguito con “Agatha All Along“. La regia è affidata a Terry Matalas, noto per il suo lavoro su “Star Trek: Picard“, e il progetto ha ricevuto l’approvazione di Kevin Feige, figura di spicco nell’universo Marvel. La presenza di Condon nel cast rappresenta un elemento di grande interesse, poiché la sua interpretazione potrebbe portare a sviluppi inediti e coinvolgenti.

Nuovi personaggi e minacce nella serie

Oltre al ritorno di Kerry Condon, “Vision Quest” accoglierà anche altri volti noti e nuovi personaggi. T’nia Miller interpreterà Jocasta, una figura complessa e affascinante, descritta come “astuta, potente e assetata di vendetta”. Nei fumetti, Jocasta è conosciuta come la sposa robotica di Ultron, e la sua storia è caratterizzata da un conflitto tra la sua programmazione e la sua volontà. Questo dualismo potrebbe portarla a unirsi agli Avengers, seguendo le orme dei fumetti.

Il cast vedrà anche il ritorno di James D’Arcy nel ruolo di Edwin Jarvis, un personaggio amato dai fan, e ci sono voci su un possibile ritorno di James Spader nei panni di Ultron, che potrebbe apparire in una nuova veste umana. La serie si preannuncia quindi come un crocevia di storie e personaggi, ampliando ulteriormente l’universo Marvel.

Il mistero dei figli di Visione e il futuro di Wanda

Un altro elemento di grande interesse è il potenziale debutto live-action dei figli sintetici di Visione, Vin e Viv. Questi personaggi, che nei fumetti hanno una loro storia ricca e complessa, potrebbero aggiungere una nuova dimensione alla trama. Tuttavia, rimane incerta la sorte di Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen. L’ultima apparizione di Wanda l’ha vista in una situazione drammatica, sepolta sotto una montagna dopo aver devastato l’universo alternativo degli Illuminati in “Doctor Strange nel Multiverso della Follia“.

La serie “Vision Quest” si preannuncia come un capitolo cruciale per l’universo Marvel, con la possibilità di esplorare temi profondi e relazioni complesse tra i personaggi. Con il talento di Kerry Condon e un cast di supporto ricco di volti familiari e nuovi, gli appassionati possono aspettarsi un’esperienza coinvolgente e ricca di sorprese.

