Kelsey Grammer torna nel Marvel Cinematic Universe: ecco cosa sappiamo su Avengers: Doomsday

Kelsey Grammer, noto per il suo iconico ruolo di Hank McCoy, meglio conosciuto come Bestia, è pronto a tornare sul grande schermo nel Marvel Cinematic Universe . Dopo la sua apparizione a sorpresa nei titoli di coda di “The Marvels“, l’attore è stato confermato per il cast di “Avengers: Doomsday“, uno dei film più attesi dai fan. Nonostante l’annuncio ufficiale, Grammer ha rivelato di avere ancora poche informazioni sui dettagli del progetto, alimentando la curiosità dei fan.

La segretezza dei Marvel Studios

I Marvel Studios sono famosi per la loro riservatezza riguardo ai dettagli delle loro produzioni. Kelsey Grammer ha condiviso le sue impressioni durante un episodio del podcast “Literally! with Rob Lowe“, dove ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta, anche se ho avuto solo un’introduzione preliminare su ciò che sarà Doomsday. Sono ancora molto riservati sulla sceneggiatura”. Questo approccio alla segretezza è una prassi comune per gli studios, che spesso forniscono agli attori solo porzioni limitate di copione o informazioni generiche per prevenire fughe di notizie. La mancanza di accesso alla sceneggiatura completa non è un’eccezione, ma una regola per molti membri del cast.

Il cast stellare di Avengers: Doomsday

Grammer è uno dei 27 attori confermati per “Avengers: Doomsday“, un evento cinematografico che promette di riunire molte delle icone dell’era X-Men. Durante un evento di streaming tenutosi a marzo, i Marvel Studios hanno svelato un cast impressionante, tra cui Patrick Stewart nel ruolo di Professor X, Ian McKellen come Magneto, James Marsden nei panni di Ciclope, Rebecca Romijn come Mistica e Alan Cumming nel ruolo di Nightcrawler. La presenza di questi attori ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con ansia di vedere come si intrecceranno le loro storie nel contesto di un crossover epico.

Il mistero del ritorno di Bestia

Una delle domande più intriganti riguardo al ritorno di Kelsey Grammer è se interpreterà lo stesso Bestia visto nel cameo di “The Marvels” o se darà vita a una variante del personaggio, considerando l’esplorazione del multiverso nel MCU. Questa incertezza ha alimentato speculazioni tra i fan, che si chiedono come la trama di “Doomsday” possa integrare i diversi universi e le varianti dei personaggi. La possibilità di vedere Bestia in una nuova luce o in una nuova dimensione aggiunge un ulteriore strato di attesa per il film.

Anticipazioni su Avengers: Doomsday

Mentre i fan attendono ulteriori dettagli su “Avengers: Doomsday“, ci sono già alcune anticipazioni che circolano. Tra queste, un piccolo spoiler riguardante Nightcrawler, che potrebbe rivelare informazioni interessanti sul suo ruolo nel film. La curiosità e l’eccitazione per questo progetto continuano a crescere, con i fan che sperano di vedere un mix di nostalgia e innovazione nel prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, il mondo del cinema si prepara a un evento che promette di essere memorabile e ricco di sorprese.

