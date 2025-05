Kelli Giddish torna nel cast di Law & Order: Unità Speciale per la stagione 27

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia del ritorno di Kelli Giddish nel ruolo di Amanda Rollins ha suscitato entusiasmo tra i fan della serie Law & Order: Unità Speciale. Dopo una pausa dal suo personaggio, Giddish tornerà regolarmente nella ventisettesima stagione, riportando in scena uno dei volti più amati della serie. La sua assenza era stata notata dai telespettatori, e ora la sua presenza promette di rinfrescare le dinamiche della trama.

Il percorso di Amanda Rollins nella serie

Kelli Giddish ha lasciato il suo ruolo di Amanda Rollins nel dicembre 2022, durante la ventiquattresima stagione. La decisione di allontanarsi dal Dipartimento di Polizia di New York è stata influenzata da diversi fattori. Dopo il matrimonio con il vice procuratore Dominick ‘Sonny’ Carisi, interpretato da Peter Scanavino, Rollins ha scelto di dedicarsi all’insegnamento del comportamento criminale presso la Fordham University. Questa scelta è stata anche motivata dalla necessità dell’attrice di prendersi una pausa per affrontare la sua terza gravidanza.

Nonostante l’assenza come membro fisso del cast, Giddish è tornata in alcuni episodi, a partire dal finale della ventiquattresima stagione, dove il suo personaggio ha rivelato di essere in attesa del suo terzo figlio, il primo con Carisi. Questa evoluzione ha mantenuto vivo l’interesse dei fan, che hanno seguito con attenzione le vicende di Rollins.

Il ritorno di Kelli Giddish nella ventisettesima stagione

Nella venticinquesima stagione, Amanda Rollins ha fatto il suo ritorno in due episodi significativi. Il primo ha visto il battesimo di Nicky, con Olivia Benson, interpretata da Mariska Hargitay, scelta come madrina. Il secondo episodio ha visto Rollins tornare per aiutare la squadra in un caso complesso che coinvolgeva una sposa in fuga. Questi momenti hanno dimostrato quanto fosse difficile per la serie fare a meno di un personaggio così centrale.

Nella stagione più recente, in onda in Italia su Sky Investigation e in streaming su NOW, Rollins ha ripreso un ruolo attivo, tornando nel Dipartimento di Polizia di New York come sergente per l’Unità di Intelligence. Questo nuovo incarico ha comportato frequenti viaggi, giustificando le sue assenze sia dal lavoro che dalla vita familiare. La sua evoluzione professionale ha aggiunto nuove sfide e opportunità al suo personaggio, rendendo la trama ancora più avvincente.

La lotta di Mariska Hargitay per il ritorno di Giddish

Mariska Hargitay, che interpreta Olivia Benson e funge anche da produttrice esecutiva della serie, ha sempre sostenuto il ritorno di Kelli Giddish come presenza regolare. Un anno fa, Hargitay ha espresso il suo desiderio di avere Giddish nel cast, affermando: “Kelli è la persona con cui amo di più lavorare. Kelli è parte del mio cuore. È un argomento dolente. Ho molta voce in capitolo nello show, ma non ne ho avuta abbastanza quando Giddish si è allontanata dopo dodici stagioni”. Le sue parole evidenziano l’importanza del legame tra i due personaggi e la loro influenza sulla narrazione della serie.

Il ritorno di Kelli Giddish nella ventisettesima stagione di Law & Order: Unità Speciale rappresenta un momento significativo per i fan e per la trama stessa. Con il suo personaggio che riprende un ruolo attivo, ci si aspetta che le dinamiche tra i protagonisti si arricchiscano ulteriormente, offrendo nuove storie e sviluppi emozionanti.

