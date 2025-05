Keeper: il nuovo horror di Oz Perkins si prepara a conquistare il pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La campagna promozionale di Keeper, il nuovo film del regista Oz Perkins, ha già attirato l’attenzione degli appassionati del genere horror. Dopo il successo di Weapons e Longlegs, Perkins continua a esplorare il lato oscuro della narrazione cinematografica. La strategia di marketing adottata per questo film ha suscitato curiosità e aspettativa, promettendo un’esperienza inquietante e coinvolgente.

Il teaser e il live streaming: un’anteprima intrigante

Neon, la casa di produzione dietro a Keeper, ha lanciato il primo teaser su X, presentando un’immagine evocativa di una foresta al tramonto, in cui la luce del sole filtra tra gli alberi. La didascalia del post, “12:06 PM PST. Inizia il viaggio al buio”, suggerisce un’atmosfera di mistero e tensione, perfetta per il genere horror.

In un ulteriore passo per stuzzicare l’interesse del pubblico, Neon ha trasmesso un live streaming di un’ora e sei minuti su YouTube. Durante il video, una donna disegna cerchi su un quaderno, mentre la sua testa è appoggiata su una scrivania. Questo momento di apparente tranquillità culmina con la rivelazione del titolo del film, Keeper, accompagnato dalla frase “un viaggio al buio di Osgood Perkins“. Questa scelta di marketing, audace e originale, ha contribuito a creare un’atmosfera di attesa e curiosità attorno al film.

La trama di Keeper: un weekend da incubo

Keeper racconta la storia di una coppia che decide di trascorrere un romantico weekend in una baita isolata per celebrare il proprio anniversario. Tuttavia, la situazione prende una piega inaspettata quando il protagonista maschile è costretto a tornare in città per motivi imprevisti. La protagonista femminile, rimasta sola nella casa, si trova a fronteggiare una presenza maligna che svelerà i terribili segreti nascosti tra le mura dell’abitazione.

Questa premessa inquietante promette di mantenere gli spettatori con il fiato sospeso, mentre la tensione cresce e i segreti emergono. La sceneggiatura è firmata da Nick Lepard, che ha già dimostrato il suo talento nel creare storie avvincenti e ricche di suspense. La scelta di ambientare la narrazione in un luogo isolato aggiunge un ulteriore elemento di vulnerabilità e paura, tipico del genere horror.

Il cast e la data di uscita

Keeper vanta un cast di attori di talento, con Tatiana Maslany e Rossif Sutherland nei ruoli principali. Tatiana Maslany, nota per le sue performance in serie di successo, e Rossif Sutherland, figlio del celebre attore Kiefer Sutherland, portano la loro esperienza e carisma al film, promettendo interpretazioni coinvolgenti e memorabili.

Il film rappresenta il secondo progetto di Oz Perkins nel 2025, dopo il successo di The Monkey. Keeper è atteso nelle sale cinematografiche il 3 ottobre 2025, e gli appassionati del genere horror non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo il regista. Con una campagna pubblicitaria così accattivante e una trama intrigante, Keeper si preannuncia come uno dei titoli più attesi della stagione.

