Keanu Reeves si unirà a Star Wars: un atteso debutto nella serie live-action “The Acolyte”

Keanu Reeves è senza dubbio una delle figure più amate di Hollywood, acclamato non solo per le sue eccezionali capacità recitative ma anche per la sua umanità, empatia e semplicità. Ora, secondo un nuovo autorevole rumor, sembra che i fan possano presto gioire della sua presenza in una delle saghe cinematografiche più amate di sempre: Star Wars!

Secondo quanto riportato da Forbes, è emerso recentemente che l’attore avrà un cameo nella serie live-action intitolata “The Acolyte.” Se questa notizia dovesse rivelarsi veritiera, sarebbe un momento di grande entusiasmo per tutti gli appassionati di Keanu Reeves e di Star Wars. Inoltre, l’attore avrebbe la possibilità di riunirsi con la sua co-protagonista di “Matrix,” Carrie Ann Moss, che interpreterà una Jedi in un periodo in cui l’Ordine Jedi era al culmine del suo potere.

La trama della serie “The Acolyte” sarà ambientata durante gli ultimi giorni dell’Alta Repubblica, un periodo decine di anni prima degli eventi narrati nell’Episodio I. Le dichiarazioni della showrunner Leslye Headland suggeriscono che l’azione avverrà circa 100 anni prima degli avvenimenti de “La Minaccia Fantasma,” ma la presenza di personaggi come Vernestra Rwoh fa pensare che l’ambientazione potrebbe essere fissata a circa 200 anni prima dell’Episodio I.

Poiché la serie si concentrerà sull’emergere di un’oscurità nella galassia, con la presenza di molti adepti del Lato Oscuro, è possibile che Keanu Reeves possa interpretare un utilizzatore della Forza affiliato al Lato Oscuro. Questa prospettiva suscita grande interesse e curiosità nei fan, che non vedono l’ora di scoprire quale ruolo avrà l’attore nel contesto di Star Wars. Si tratti di un Sith potentissimo, di un antico ologramma o holocron, o di qualcos’altro ancora, i fan sono pronti a lasciarsi sorprendere.

Inoltre, il report di Forbes rivela che la pre-produzione di “The Acolyte” ha richiesto un budget consistente, con una spesa totale di ben 49,2 milioni di dollari. Questa cifra impressionante mostra l’entità e l’importanza che la serie live-action sta assumendo nell’universo di Star Wars. Si stima che “The Acolyte” sarà rilasciata nel 2024, offrendo agli appassionati un nuovo capitolo avvincente ed emozionante nel vasto mondo di Star Wars.