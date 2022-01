Keanu Reeves nel cast della serie “Il diavolo nella città bianca” di Scorsese

Secondo quanto riportato da Deadline Keanu Reeves è in trattativa per recitare nell’adattamento della serie di Hulu dal titolo “Il diavolo nella città bianca” di Martin Scorsese, che vede il coinvolgimento di Leonardo DiCaprio, Todd Field e Sam Shaw.

Keanu Reeves diretto da Scorsese?

La star di Matrix è in trattative per recitare nell’adattamento della serie di Hulu “Il diavolo nella città bianca“, trasposizione cinematografica ad alto budget del libro di Erik Larson del 2003.

Il film è incentrato sulla storia vera di due uomini, un architetto e un serial killer, i cui destini furono legati per sempre dall’Esposizione Universale di Chicago del 1893. Protagonisti della vicenda sono: Daniel H. Burnham, un architetto brillante e meticoloso, e Henry H. Holmes, un medico bello e astuto che ha creato il suo “castello dell’omicidio”, un palazzo costruito per sedurre, torturare e mutilare le giovani donne.

Il progetto segnerebbe il primo importante ruolo televisivo di Keanu Reeves negli Stati Uniti.

Il diavolo nella città bianca: le varie fasi del progetto

L’entrata nel cast di Reeves può essere considerato un significativo passo avanti per l’adattamento, che ha attraversato varie fasi di sviluppo da quando Leonardo DiCaprio ha acquistato i diritti cinematografici del libro nel 2010, pensando inizialmente a un lungometraggio per la Paramount con Martin Scorsese alla regia.

Nel 2019, Hulu ha annunciato che stava sviluppando il progetto come una serie ad alto budget con la produzione esecutiva di DiCaprio e Scorsese insieme a Rick Yorn, Sam Shaw, Jennifer Davisson e Stacey Sher. Todd Field dirigerà i primi due episodi della serie. Paramount TV Studios sta producendo insieme a ABC Signature e Appian Way.

L’anno scorso, Stacey Sher ha dichiarato a Deadline che il creatore di “Castle Rock” e “Manhattan”, Sam Shaw, stava lavorando all’adattamento.

L’ingaggio per Keanu Reeves arriva nel momento in cui “Matrix Resurrections” è ancora al cinema. Reeves è anche protagonista di “John Wick: Chapter 4”, che uscirà nel 2023 e doppia un personaggio in “DC League of Super-Pets”.

Reeves è rappresentato da WME e Sugar23.

Roberta Rosella

04/01/2022