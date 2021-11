Keanu Reeves in versione capello lungo per “Matrix Resurrections”

Keanu Reeves saggio e dalla lunga chioma: questa è l’immagine rilasciata dalla Warner Bros. sul poster ufficiale di “Matrix Resurrections”.

L’attesa è quasi finita: ecco Keanu Reeves nel poster ufficiale di “Matrix Resurrections”

Keanu Reeves alias Neo è tornato. Quando la notizia che il quarto film di Matrix si sarebbe fatto, il mondo si è rallegrato al pensiero del ritorno di Neo, Trinity e Morpheus. Con nuovi, misteriosi co-protagonisti e nuove incarnazioni per alcune delle figure di ritorno, i fan non sono più nella pelle, soprattutto dopo l’uscita del poster ufficiale del lungometraggio che ritrae un Keanu Reeves dal tono saggio e i capelli lunghi.

Rilasciata nel mondo dalla Warner Bros., sia in forma di poster che come sfondo del sito ufficiale, l’immagine è uno splendido nuovo sguardo al continuo della rivoluzionaria saga dei Wachowski. La locandina mostra Reeves in piedi accanto alla compagna di avventure Carrie-Anne Moss ma anche i nuovi arrivati ​​come Jessica Henwick e Yahya Abdul-Mateen II.

Un dettaglio importante che spicca in modo piuttosto evidente è il fatto che, nonostante vengano maneggiate pistole, Neo è uno dei pochi a non averne, sul poster. Tende semplicemente la mano il che ci fa intendere che ovviamente userà quei fantastici poteri mentali che abbiamo già visto in passato. Forse questa volta il protagonista non sta cercando di reagire ma vuole difendere e proteggere se stesso e gli altri. Forse questa volta sarà lui il mentore più saggio e Morpheus lo studente pieno di azione.

“Matrix Resurrections” uscirà nelle sale cinematografiche e su HBO Max il prossimo il 21 dicembre. Il countdown è iniziato!