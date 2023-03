Keanu Reeves e Chad Stahelski piangono Lance Reddick: “Una vera gioia lavorare con lui”

A una settimana dall’uscita nelle sale americane di John Wick, la star Keanu Reeves e il direttore Chad Stahelski piangono Lance Reddick, la star morta all’età di 60 anni in questi giorni. Tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lui lo ricordano come un grande professionista con cui era un piacere lavorare. Una perdita profonda non solo per la sua famiglia ma anche per i suoi colleghi ed amici.

L’attore interpretava il concierge del Continental Hotel in John Wick, in tutti e quattro i film e nel videogioco del 2019. Nella sua carriera ha lavorato anche a serie come The Wire, Fringe ed è comparso in film come One Night in Miami, Sylvie’s Love e Faith Based.

Siamo profondamente rattristati e con il cuore spezzato per la morte del nostro amato amico e collega Lance Reddick. Era un professionista estremamente bravo ed una vera gioia lavorare con lui. Tutto il nostro amore e le nostre preghiere vanno a sua moglie Stephanie, ai suoi figli e alla sua famiglia e amici. Il film è dedicato alla sua memoria. Ci mancherà moltissimo.

Ian McShane, l’attore che ha interpretato Winston nel film ha affermato di essere stato totalmente scioccato dalla notizia. Lo ha ricordato come un ottimo collega e un ”bellissimo essere umano con cui avere a che fare”. Lionsgate, lo studio di distribuzione dietro a John Wick ha affermato: