Katia Follesa lancia la sfida con Comedy Match: la comicità come forma di espressione

Katia Follesa, nota comica e attrice italiana, si prepara a conquistare il pubblico con il suo nuovo programma Comedy Match. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Follesa condivide la sua visione della televisione e il suo percorso personale, rivelando dettagli della sua vita privata e professionale. La comica, che si definisce una grande fan della Gialappa’s, si propone di offrire un intrattenimento autentico e coinvolgente, in linea con le sue esperienze e la sua personalità.

Un passato lontano dai riflettori

Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, Katia Follesa ha vissuto un’esperienza lavorativa molto diversa. Ha trascorso anni in una holding finanziaria, occupandosi di recuperi societari e fallimenti. Questo lavoro, che la vedeva interagire con avvocati e professionisti del settore, è stato interrotto dal fallimento della società. Follesa ha raccontato di come, in quel periodo, frequentasse la scuola di teatro Quelli di Grock, dove ha iniziato a coltivare il sogno di diventare attrice. La sua vita, però, non è stata priva di difficoltà. Ha ammesso di essersi sentita invisibile, sia nel lavoro che nella vita privata, e di aver cercato affetto in un contesto familiare dove i genitori erano spesso assenti a causa del lavoro.

Un percorso di crescita personale

La comica ha intrapreso un lungo viaggio interiore, trascorrendo venti anni in terapia per ritrovare se stessa. Questo processo l’ha portata a scoprire e accettare i propri difetti, trasformandoli in punti di forza nella sua comicità. Follesa ha sottolineato l’importanza del lavoro su se stessa e di come questo l’abbia aiutata a diventare la persona che è oggi. La sua esperienza la porta a riflettere anche sul bullismo e sull’odio che ha subito online, esprimendo il desiderio di sostenere un decreto legge che possa identificare i colpevoli di abusi verbali.

La vita da madre e il rapporto con la figlia

Nel suo privato, Katia Follesa si dedica con passione alla sua famiglia. Ha una figlia di quindici anni, Agata, che descrive come sensibile e premurosa. La comica si impegna a essere presente nella vita della figlia, contrariamente a quanto ha vissuto nella sua infanzia. Follesa ha parlato del desiderio di Agata di avere un fidanzato, un tema che sembra essere molto attuale tra le adolescenti. La comica ha anche confermato di avere un ottimo rapporto con il suo ex compagno, Angelo Pisani, sottolineando l’importanza della comunicazione e della serenità nella loro relazione.

Un tour che continua con Katia & Valeria

Attualmente, Katia Follesa è in tour in Italia con l’amica e collega Valeria Graci, portando in scena lo spettacolo Katia & Valeria. Le due comiche ripropongono i loro personaggi iconici, dimostrando che il loro legame artistico è ancora forte e che il pubblico continua a rispondere positivamente. Follesa ha scherzato sulla situazione, dicendo che, nonostante le pause, i loro personaggi rimangono attuali, proprio come il programma Uomini e Donne, che continua a riscuotere successo.

Ultimo aggiornamento: domenica 20 aprile 2025, 11:19.

