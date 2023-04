Kathleen Kennedy conferma l’apertura dei prossimi film di Star Wars con l’iconica opening crawl

Durante la recente Star Wars Celebration, la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha rivelato che l’apertura tradizionale dei film di Star Wars, la celebre “opening crawl“, continuerà ad essere presente anche nei prossimi progetti del franchise.

L’opening crawl è diventata un elemento distintivo dei film di Star Wars fin dal loro debutto nel 1977 con “Una nuova speranza”, e Kathleen Kennedy ha sottolineato l’importanza di questa tradizione per la saga. Ha inoltre assicurato ai fan che ogni futuro film avrà la propria versione personalizzata dell’opening crawl, mantenendo così la continuità con i precedenti episodi.

Con questa conferma, Kathleen Kennedy dimostra ancora una volta il suo impegno per il mantenimento delle tradizioni del franchise e la creazione di nuove storie coinvolgenti per i fan di Star Wars.

Nuovi film di Star Wars in arrivo, diretti da James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy

Durante la Star Wars Celebration, sono stati annunciati ben tre nuovi film del franchise, tutti diretti da registi di fama mondiale. Il primo film sarà diretto da James Mangold (Logan) e sarà ambientato 25.000 anni prima di Una nuova speranza, raccontando la storia del primo Jedi che impara a padroneggiare la Forza.

Il secondo film sarà diretto da Dave Filoni, già noto per la sua opera sulla serie Disney+ The Mandalorian, e sarà ambientato nella stessa timeline della serie, concludendo la storia di Mandalore.

Il terzo film sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy (A Girl in the River) e sarà un sequel de L’ascesa di Skywalker, ambientato 15 anni dopo gli eventi del film.

Dal franchise alla creazione di nuove storie coinvolgenti per i fan di Star Wars, con i nuovi progetti in arrivo, la Kathleen Kennedy si prepara a guidare il futuro del franchise in una nuova e avvincente direzione.