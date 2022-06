Kate Winslet torna in tv con la miniserie “Trust”

Kate Winslet ritornerà in tv con una nuova miniserie tratta dal romanzo “Trust” scritto da Hernan Diaz. L’attrice, reduce dal successo di “Omicidio a Easttown”, collaborerà nuovamente con HBO.

Kate Winslet sarà sul set al termine delle riprese di “Lee”

“Trust” basata sull’omonimo libro di Hernan Diaz, sarà ambientata nella New York degli anni cinquanta. Dopo la pubblicazione di un romanzo mendace e offensivo sulla sua vita, il ricchissimo finanziere Andrew Bevel, diventato milionario dopo alcune speculazioni seguite al crollo in Borsa del ’29, assume la giovane Ida Partenza, figlia di un anarchico italiano, perché lo aiuti a scrivere un’autobiografia in grado di raccontare finalmente la verità sui suoi successi e sulla sua defunta moglie, Mildred.

Ida intuisce presto che nemmeno dalla sua penna, strettamente controllata dal committente, uscirà il ritratto fedele di una donna complessa la cui reale personalità continua a sfuggirle, e la morte improvvisa di Bevel la costringe infine a lasciare incompleto il lavoro. Soltanto trent’anni dopo ha la possibilità di accedere agli archivi della Fondazione Bevel, dove trova finalmente il diario di Mildred, prezioso tassello mancante all’enigma che ha lasciato nella sua vita un’impronta indelebile.

Quattro testi, quattro generi letterari, quattro voci, quattro punti di vista compongono un raffinato gioco di specchi in cui dietro le scelte di un leggendario uomo d’affari americano si intravede la figura polimorfa e affascinante di una moglie, artefice misconosciuta della sua fortuna.

“Trust” viene raccontato attraverso quattro voci narranti e quattro generi diversi, andando contro il concetto di verità e di chi può definirla.

Nel film “Lee” ci sarà anche Jude Law

Kate Winslet sarà impegnata sul set al termine delle riprese di “Lee”, la vera storia della fotografa di moda Lee Miller che ha iniziato a lavorare seguendo in prima linea guerre e conflitti. Nel film ci sarà anche Jude Law.

L’attrice aveva in precedenza parlato della possibilità di realizzare una seconda stagione di Omicidio a Easttown, tuttavia per ora non c’è ancora nessun aggiornamento sul possibile ritorno della detective che ha interpretato.

