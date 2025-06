Kate Hudson ricorda il divertente incontro con Kathryn Hahn durante un provino

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel mondo del cinema, le storie di amicizie che nascono sul set sono spesso le più affascinanti. Kate Hudson ha recentemente condiviso un ricordo esilarante legato al suo incontro con Kathryn Hahn, attuale migliore amica e collega. Durante un’intervista con Variety, Hudson ha raccontato di come la loro amicizia sia iniziata in un contesto di audizioni per la commedia romantica “Come farsi lasciare in 10 giorni“, un film che ha segnato un’importante tappa nella carriera di entrambe le attrici.

Il provino che ha cambiato tutto

Kate Hudson ha descritto il provino di Kathryn Hahn come uno dei momenti più memorabili della sua carriera. “Ti ricordi la tua audizione bene quanto me? Perché per me è stato uno dei momenti più belli di sempre”, ha dichiarato Hudson, ricordando la presenza del regista Donald Petrie durante l’audizione. Hudson stava cercando le sue migliori amiche per il film e l’ingresso di Hahn ha lasciato un’impressione duratura. “Eri tutto quello che chiunque avrebbe mai potuto sperare e desiderare, e lo sei ancora oggi”, ha aggiunto, sottolineando l’impatto che Hahn ha avuto su di lei fin dal primo incontro.

Kathryn Hahn, descritta da Hudson come una persona autentica e spontanea, è entrata nel provino con un atteggiamento visibilmente agitato. “Oh mio Dio, scusate. Non trovavo parcheggio”, ha esclamato Hahn, secondo il racconto di Hudson. Questo momento di vulnerabilità ha colpito immediatamente l’attrice protagonista, che ha pensato: “Amo questa donna così tanto”. La borsa di Hahn, che sembrava contenere tutto il necessario per un viaggio, ha aggiunto un tocco di umorismo alla situazione, rendendo l’incontro ancora più memorabile.

La conferma di un’amicizia duratura

Kathryn Hahn ha confermato il racconto di Hudson, rivelando di essere arrivata al provino in uno stato di confusione totale. “Ero tutta sudata. Non potevo credere che ti stessi incontrando. Sono corsa dentro in mezzo al caos, e tu sei stata così accogliente”, ha spiegato Hahn, evidenziando la gentilezza e l’apertura di Hudson. Questo scambio di esperienze ha cementato la loro amicizia, che è cresciuta nel corso degli anni, portandole a lavorare insieme e a sostenersi a vicenda in diverse occasioni.

“Come farsi lasciare in 10 giorni” è stato rilasciato nel 2003, con Kate Hudson nel ruolo di Andie Anderson e Matthew McConaughey come Benjamin Barry. Il film è diventato un classico del genere romantico, non solo per la chimica tra i protagonisti, ma anche per le performance delle attrici che interpretano le amiche di Hudson, tra cui Jeannie, interpretata da Annie Parisse, e Michelle, interpretata proprio da Kathryn Hahn. La loro interazione sullo schermo ha reso il film ancora più memorabile, contribuendo al suo successo.

L’evoluzione di Kathryn Hahn nel panorama cinematografico

Oggi, Kathryn Hahn è riconosciuta come una delle attrici più versatili di Hollywood. La sua carriera è caratterizzata da una vasta gamma di ruoli, che spaziano dalle commedie leggere a progetti più impegnativi, incluso il Marvel Cinematic Universe. La sua capacità di adattarsi a diversi generi e stili di recitazione ha fatto di lei una figura di spicco nel panorama cinematografico contemporaneo. La sua amicizia con Kate Hudson rimane un esempio di come le connessioni personali possano influenzare positivamente le carriere nel mondo del cinema, creando legami che vanno oltre il lavoro.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!