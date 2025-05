Kate e Rooney Mara: la prima collaborazione cinematografica in Bucking Fastard

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Kate Mara ha recentemente condiviso la sua emozione per aver lavorato per la prima volta con la sorella Rooney Mara, in un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter. Le due attrici, note per i loro rispettivi successi nel mondo del cinema, hanno finalmente trovato l’occasione giusta per unire le forze in un progetto che le entusiasma entrambe. La loro collaborazione segna un momento significativo nella carriera di entrambe, e Kate ha spiegato perché questo progetto fosse particolarmente atteso.

La ricerca del progetto perfetto

Nel corso degli anni, Kate e Rooney Mara hanno esplorato diverse opportunità per lavorare insieme, ma nessuna di esse si era concretizzata fino ad ora. Durante l’intervista, Kate ha rivelato che avevano ricevuto varie proposte interessanti, ma non tutte rispondevano alle loro aspettative. “Cercavamo da tempo qualcosa da fare insieme, e ci sono stati proposti dei progetti interessanti. Il fatto di interpretare sorelle o meno non era in realtà importante per noi,” ha dichiarato Kate. La scelta di Bucking Fastard si è rivelata la più adatta, e le due attrici hanno concluso le riprese solo poche settimane fa.

La realizzazione di questo film ha rappresentato un passo importante per entrambe, poiché hanno sentito che era giunto il momento giusto. “Ora è chiaro che era questo il progetto che ci stava aspettando,” ha aggiunto Kate, sottolineando l’importanza di trovare la giusta sinergia tra le due attrici.

L’influenza di Werner Herzog

Un elemento chiave che ha reso possibile questa collaborazione è stata la proposta di Werner Herzog, il celebre regista noto per il suo approccio unico e innovativo al cinema. Kate ha raccontato come l’email di Herzog, in cui le invitava a partecipare al progetto, abbia suscitato un immediato entusiasmo in entrambe. “Siamo entrambe grandissime fan di Werner. Quindi il primo ostacolo era trovare un regista che ci piacesse a entrambe, e anche se abbiamo gusti simili, l’entusiasmo per lavorare con Werner era lo stesso per tutte e due,” ha spiegato Kate. Questa affinità ha reso la decisione di accettare il progetto ancora più semplice e naturale.

I personaggi di Bucking Fastard

In Bucking Fastard, Kate e Rooney interpretano due gemelle che condividono un legame speciale e un’intesa profonda. Kate ha descritto i loro personaggi come “perfettamente sincronizzati”, evidenziando come nel film sognino le stesse cose e si comprendano a un livello unico. “Non avremmo mai immaginato di trovare due ruoli in un film in cui fossimo letteralmente uguali in così tanti aspetti, ed è stato semplicemente perfetto,” ha affermato Kate. L’incontro con Werner Herzog ha confermato la loro scelta, portando a una collaborazione che entrambe hanno accolto con entusiasmo.

La vera storia dietro Bucking Fastard

Il film è ispirato alla vera vicenda delle gemelle britanniche Freda e Greta Chaplin, note per la loro ossessione nei confronti di un vicino di casa negli anni ’80. Questo comportamento ha portato all’emissione di un ordine restrittivo nei loro confronti. Il titolo del film, Bucking Fastard, deriva da un lapsus verbale simultaneo pronunciato dalle gemelle durante un’udienza in tribunale. In questa pellicola, il vicino di casa è interpretato da Orlando Bloom, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse al progetto.

La collaborazione tra Kate e Rooney Mara in Bucking Fastard rappresenta un momento significativo non solo per le attrici, ma anche per il pubblico, che avrà l’opportunità di vedere queste due talentuose sorelle lavorare insieme per la prima volta.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!