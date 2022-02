Kat Coiro alle prese con l’amore dopo “Marry Me”

Il bestseller “I segreti di mio marito” di Liane Moriarty verrà portato sul grande schermo da Sony, con la regia di Kat Coiro, il cui film “Marry Me – Sposami” è attualmente nelle sale.

Il film, basato sul bestseller numero 1 del New York Times di Liane Moriarty pubblicato nel 2013, è attualmente in fase di sviluppo e i dettagli della trama ancora non sono stati resi pubblici.

Il romanzo segue da vicino le storie di tre donne, le cui vite si intrecciano inaspettatamente dopo che una di loro scopre un segreto devastante. Ancora non si sa quanto la trasposizione avrà in comune col romanzo.

Una scrittrice prolifica e sorprendente

Liane Moriarty ha raggiunto la fama con il suo romanzo bestseller “Piccole grandi bugie”, che è stato anche adattato in una serie tv per HBO vincendo ben otto Emmy Awards. Il suo romanzo più recente “Nove perfetti sconosciuti” è stato anch’esso fonte d’ispirazione per una serie limitata per Hulu, con Nicole Kidman e Melissa McCarthy. Prossimamente “Apples Never Fall”, romanzo non ancora disponibile in lingua italiana, sarà trasposto in una serie limitata da Peacock.

Una regista di riferimento

L’ultima fatica della regista statunitense Kat Coiro è la commedia romantica “Marry Me – Sposami” che ha debuttato venerdì nelle sale ottenendo ottimi giudizi da parte del pubblico. Il film che vede protagonisti Jennifer Lopez e Owen Wilson ha aperto con 8.2 milioni di dollari negli States, dove è stato il film più visto di venerdì e sabato, mentre nella classifica italiana si è piazzato al secondo posto. Oltre a “Marry Me – Sposami”, Kat Coiro è diventata la regista di riferimento per importanti serie di successo come “Modern Family”, “Brooklyn Nine-Nine” e “Mozart in the Jungle”.

La sua esperienza parla chiaro, e a noi rimane solamente che aspettare per poterci gustare l’ennesimo successo firmato Kat Coiro.

Davide Cesaretti

15/02/2022