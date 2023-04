Kandahar: Gerard Butler torna in azione in un nuovo thriller adrenalinico

Gerard Butler è pronto a tornare sul grande schermo in un nuovo action movie dal titolo Kandahar, diretto da Ric Roman Waugh. In questo film, l’attore scozzese interpreta Tom Harris, un agente della CIA sotto copertura che si trova a dover affrontare una difficile missione in Medio Oriente.

La trama

La trama di Kandahar si concentra sulla figura di Tom Harris, che perde la sua copertura a causa di una fuga di informazioni. Per evitare di essere catturato, il protagonista deve fuggire assieme al suo traduttore in una corsa contro il tempo, con l’obiettivo di raggiungere il punto di estrazione situato nella città afghana di Kandahar.

Il cast

Oltre a Gerard Butler, nel cast di Kandahar troviamo anche attori come Morena Baccarin, David Gyasi e Scott Glenn, che interpretano rispettivamente Leah Banning, un’analista della CIA, un membro dell’Intelligence britannica e un ex agente della CIA.

Il regista

Ric Roman Waugh è il regista di fiducia di Gerard Butler e l’ha diretto in numerosi film, tra cui Attacco al potere 3 e 4, oltre al recente catastrofico Greenland. Anche in Kandahar, il regista dimostra di saper gestire alla perfezione le sequenze d’azione e di saper dirigere l’attore scozzese al meglio delle sue capacità.

Kandahar, un action movie avvincente

Il trailer di Kandahar promette un’esperienza cinematografica emozionante e adrenalinica, con sequenze d’azione mozzafiato e un Gerard Butler in gran forma. Il film è stato girato in diversi luoghi tra cui Thailandia, Marocco e Spagna, e le riprese sono state particolarmente impegnative per l’intero cast e la troupe.

Kandahar sembra infatti essere un action movie solido, con una trama avvincente e un cast di talento. Sarà interessante vedere come il personaggio di Tom Harris, interpretato da Butler, si muoverà in un contesto così pericoloso e come riuscirà a gestire la pressione e le sfide che dovrà affrontare.