Una foto apparsa sul profilo instagram dell’attrice Sofia Vergara, che mostra la reunion del cast della serie Modern Family, ha convinto i fan di “Justice League” di poter rivedere Joe Manganiello dei panni di Deathstroke. Nell’immagine l’attore infatti appare con gli abiti del personaggio dei fumetti DC Comics.

Zack Snyder’s Justice League: anche Joe Manganiello parte del cast

Joe Manganiello ha interpretato per la prima volta il villain Deathstroke nel film “Justice League” di Zack Snyder, apparendo in una scena dopo i titoli di coda. Avrebbe dovuto far parte anche del cast di “The Batman” di Matt Reeves, quando il personaggio di Batman era ancora affidato a Ben Affleck, poi passato a Robert Pattinson.

Nel 2017 Joss Whedon è subentrato a Zack Snyder in fase di postproduzione di “Justice League”, modificando, su indicazione della Warner Bros, il finale del film e riducendo la presenza di alcuni personaggi. Molti fan, delusi dal film, hanno ben presto manifestato un forte interesse per vedere la versione originale voluta da Zack Snyder.

Nel maggio 2020 è stata quindi annunciata l’uscita della Director’s Cut del film. Il regista Zack Snyder ha iniziato la lavorazione della miniserie “Zack Snyder’s Justice League”, composta da quattro episodi e che verrà distribuita su HBO Max nel 2021. La serie completerà il film uscito nel 2017 e verranno inserite anche nuove riprese, che inizieranno nell’ottobre del 2020, e che vedono il ritorno di alcuni personaggi e attori sul set. Nei giorni scorsi sono trapelate alcune news che vedono Jared Leto nuovamente nel ruolo di Joker.

Dopo l’apparizione della foto sull’account di Sofia Vergara che mostrano Joe Manganiello negli abiti di Deathstroke i fan hanno cominciato a sperare e ipotizzare anche un suo ritorno nella Justice League. Joe Manganiello non ha voluto, o potuto, esporsi al riguardo e ha dichiarato che quel post non conferma ancora nulla. Solo Zack Snyder potrà confermare questa ipotesi.

Chiara Canova

26/10/2020