Jurassic World: Rebirth, il nuovo capitolo della saga con Scarlett Johansson in un ruolo chiave

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il quarto film della saga Jurassic World, intitolato “Jurassic World: Rebirth“, rappresenta il settimo capitolo del franchise iniziato nel 1993 con il celebre Jurassic Park. Questa nuova avventura, diretta da Gareth Edwards e scritta da David Koepp, riporta sul grande schermo l’emozione e il brivido legati ai dinosauri, con Scarlett Johansson che interpreta un’agente sotto copertura in una missione su un’isola di InGen, dedicata alla ricerca per le attrazioni preistoriche.

La trama di Jurassic World: Rebirth

In “Jurassic World: Rebirth“, il gruppo di protagonisti è inizialmente impegnato nella ricerca di biomateriali di dinosauro, con l’obiettivo di trovare una cura per una malattia misteriosa. Tuttavia, la loro missione si complica rapidamente quando si trovano isolati sull’isola e devono affrontare creature mutate, frutto di esperimenti scientifici andati a male. La tensione cresce mentre i personaggi cercano di sopravvivere in un ambiente ostile, dove i dinosauri non sono solo una meraviglia da osservare, ma anche una minaccia concreta. La pellicola promette di esplorare temi di avventura e sopravvivenza, mantenendo l’attenzione sui legami tra i membri del gruppo.

Reazioni dalla premiere mondiale

L’anteprima mondiale di “Jurassic World: Rebirth” si è svolta a Leicester Square, Londra, dove i critici hanno avuto l’opportunità di esprimere le loro prime impressioni. Le reazioni sui social media, in particolare su X , offrono uno spaccato interessante su come il film sia stato accolto. Il critico Jazz Tangcay ha descritto il film come un “trionfo ruggente”, sottolineando l’abilità di Gareth Edwards nel creare nuovi dinosauri spaventosi e affascinanti. Ha anche evidenziato un personaggio di nome Dolores, che ha catturato la sua attenzione e ha rappresentato un omaggio all’originale Jurassic Park.

Le opinioni dei critici

Altri critici hanno condiviso opinioni simili. Barry Levitt ha lodato il film per la sua capacità di rappresentare i dinosauri come creature maestose e terrificanti, affermando che l’ensemble del cast è divertente e che Dolores si distingue come il personaggio migliore. Clare Binns ha elogiato le scenografie e la performance di Scarlett Johansson, definendola di altissimo livello e contribuendo a rendere il film di grande impatto.

Tuttavia, non tutte le reazioni sono state entusiastiche. Clayton Davis ha commentato in modo più sobrio, affermando che “Jurassic World: Rebirth è un film“, lasciando intendere che, sebbene ci siano aspetti positivi, il film potrebbe non aver colpito nel segno per tutti.

Data di uscita e aspettative

“Jurassic World: Rebirth” è previsto nelle sale cinematografiche il 2 luglio 2025. Con un mix di avventura, suspense e creature preistoriche, il film si propone di attrarre sia i fan di lunga data della saga sia un nuovo pubblico. Le aspettative sono alte, considerando il successo dei precedenti capitoli e l’interesse suscitato dalle prime reazioni. La combinazione di un regista esperto come Gareth Edwards e un cast di talento, guidato da Scarlett Johansson, potrebbe rivelarsi vincente per il futuro del franchise.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!