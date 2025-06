Jurassic World: La rinascita, il nuovo capitolo del franchise in arrivo il 2 luglio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2 luglio 2025 segnerà il ritorno sul grande schermo di uno dei franchise più amati della storia del cinema: Jurassic World. Con la partecipazione di attori di spicco come Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, il film, intitolato “Jurassic World: La rinascita“, promette di catturare l’attenzione degli appassionati di avventure preistoriche. Oltre alla pellicola, il merchandising legato al film, in particolare i Funko Pop, sta già generando grande attesa tra i fan.

I Funko Pop di Jurassic World: La rinascita

In vista dell’uscita del film, sono stati annunciati diversi Funko Pop dedicati ai dinosauri che appariranno nel lungometraggio. Tra i modelli più attesi ci sono il D-Rex, una creatura temibile, e il Tyrannosaurus Rex con sei arti, che promette di stupire per la sua originalità. Questi articoli da collezione non solo rappresentano i protagonisti preistorici del film, ma sono anche un modo per i fan di avvicinarsi al mondo di Jurassic World.

I Funko Pop dedicati ai personaggi umani del film arriveranno presto sul mercato. Tra i protagonisti ci sono Zora Bennett, interpretata da Scarlett Johansson, Duncan Kincaid, interpretato da Mahershala Ali, e il dottor Henry Loomis, interpretato da Jonathan Bailey. Questi personaggi, insieme ai dinosauri, arricchiranno la collezione di ogni appassionato. I Funko Pop sono già disponibili per il pre-ordine su piattaforme come Entertainment Earth e saranno presto acquistabili anche su Amazon e Hot Topic.

Le aspettative al box-office

Le aspettative per “Jurassic World: La rinascita” sono elevate, con previsioni che indicano un possibile incasso di 1 miliardo di dollari al box-office. Questo risultato sarebbe il coronamento di un franchise che ha saputo rinnovarsi nel tempo, mantenendo viva l’attenzione del pubblico. La trama del film cerca di riprendere le fila della narrazione del primo storico capitolo, “Jurassic Park“, portando una nuova squadra nell’isola originale per recuperare un farmaco che potrebbe prevenire una crisi imminente.

Tuttavia, l’avventura si complica quando il gruppo scopre una serie di dinosauri mutanti, aggiungendo un elemento di suspense e mistero alla storia. Questa scelta narrativa potrebbe rivelarsi vincente, richiamando i fan della saga e attirando nuove generazioni di spettatori.

I nuovi dinosauri e il merchandising

Tra i Funko Pop recentemente annunciati, figurano modelli di dinosauri come lo Spinosaurus Jumbo, Distortus Rex, Mosasaurus, Titanosaurus, Quetzalcoatlus e Aquilops. Inoltre, è stato presentato un portachiavi Funko Pocket Pop! di Aquilops, un accessorio che sicuramente attirerà l’attenzione dei collezionisti.

Oltre ai Funko, il marketing del film include un video promozionale che ha già suscitato entusiasmo tra i fan. Le immagini mostrano scene spettacolari e promettono un’esperienza cinematografica avvincente. Con un mix di nostalgia e innovazione, “Jurassic World: La rinascita” si prepara a conquistare il pubblico, continuando a scrivere la storia di un franchise che ha segnato un’epoca nel cinema.

