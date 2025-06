Jurassic World: La rinascita, il film che trae ispirazione da Le crociate

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’avvicinarsi dell’uscita di Jurassic World: La rinascita, i fan del franchise sono in fermento per le prime notizie e retroscena sulla produzione. Diretto da Gareth Edwards, il film promette di portare sul grande schermo nuove avventure con i dinosauri, ma ciò che sorprende è l’influenza inaspettata che ha guidato la realizzazione di questo atteso capitolo.

Un’ispirazione inaspettata

In un’intervista rilasciata a SFX Magazine nel numero di luglio 2025, Gareth Edwards ha rivelato che, contrariamente a quanto si potesse pensare, il film di riferimento per Jurassic World: La rinascita non è Alien, ma Le crociate, un’opera epica del 2005 con Orlando Bloom. Edwards ha spiegato che il lavoro del direttore della fotografia John Mathieson in Le crociate ha avuto un impatto significativo sulla sua visione per il nuovo film. “Più guardavo il film, più mi rendevo conto che ogni inquadratura era perfetta. Non c’è una brutta inquadratura in questo film”, ha dichiarato il regista, sottolineando l’ammirazione che nutre per il lavoro di Mathieson.

Questa rivelazione ha colto di sorpresa molti, poiché Le crociate non è un titolo comunemente associato al genere di fantascienza e avventura tipico di Jurassic World. Tuttavia, la scelta di Edwards di trarre ispirazione da un film storico dimostra come il cinema possa influenzarsi reciprocamente, anche tra generi apparentemente distanti.

Il contributo di John Mathieson

John Mathieson, il direttore della fotografia di Le crociate, è noto per il suo stile visivo distintivo e per la capacità di catturare l’essenza di storie epiche. La sua carriera è costellata di successi, tra cui la nomination all’Oscar per Il gladiatore nel 2000. Mathieson ha collaborato con Ridley Scott in diversi progetti, tra cui Hannibal e Robin Hood, dimostrando una versatilità che lo ha reso uno dei più rispettati professionisti nel suo campo.

La scelta di Edwards di coinvolgere Mathieson nel nuovo Jurassic World è stata accolta con entusiasmo. “Quando inizi un film come questo, hai un gruppo di nomi con cui ti piacerebbe lavorare, e lo studio ti fornisce una lista di professionisti di fiducia. Poi c’è Steven Spielberg, che ha il suo parere. Tutti eravamo d’accordo su Mathieson“, ha aggiunto il regista, evidenziando l’importanza della collaborazione tra i vari membri del team creativo.

La data di uscita e le aspettative

Jurassic World: La rinascita è atteso nelle sale italiane il 2 luglio 2025. Con un cast di attori di talento e una produzione che promette effetti speciali all’avanguardia, le aspettative sono alte. I fan del franchise sono ansiosi di scoprire come il film si collegherà ai precedenti capitoli e quali nuove avventure e creature preistoriche saranno presentate.

La rivelazione dell’ispirazione tratta da Le crociate ha già suscitato un notevole interesse tra gli appassionati di cinema, che si chiedono come questo influsso possa riflettersi nel look e nella narrazione del film. Con Gareth Edwards al timone e un team di professionisti esperti, Jurassic World: La rinascita si preannuncia come un evento cinematografico da non perdere.

