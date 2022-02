Jurassic World – Il dominio: ecco il trailer italiano

É stato rilasciato il trailer ufficiale in italiano di “Jurassic World – Il Dominio” che ci mostra i dinosauri che governano la terra e i vecchi amici che si riuniscono.

Jurassic World – Il dominio: dinosauri grandi star

Il primo trailer (disponibile anche in italiano) di “Jurassic World – Il dominio”, anticipa il capitolo finale della nuova trilogia di “Jurassic Park”, introducendo i nuovi dinosauri che tormenteranno Owen Grady interpretato da Chris Pratt e la sua squadra, facendoci nuovamente incontrare alcuni vecchi amici.

Alla fine di “Jurassic World – Il regno distrutto“, i dinosauri sono stati liberati, il che spiega perché in “Jurassik World – Il dominio” le creature squamose sono sparse in diversi angoli del globo. La pellicola è ambientata quattro anni dopo l’ultimo capitolo della saga e il trailer anticipa anche come l’umanità si sia adattata a vivere fianco a fianco con i dinosauri. Con gigantesche creature che vagano libere sulla Terra, gli umani hanno bisogno di ricostruire e ripensare a come possono coabitare sul pianeta, per evitare la propria estinzione.

Le vere star del franchise sono i dinosauri e il trailer fa un ottimo lavoro mettendo sotto i riflettori i predatori preistorici. Questa pellicola ci mostrerà alcuni dinosauri preferiti dai fan come il T-Rex, introducendo anche nuove specie, compresa una versione diversa del tipico Velociraptor chiamato Atrociraptor, che sono ovviamente più veloci, più forti e più intelligenti.

Protagonisti mostruosi e grandi interpreti per questa nuova avventura

“Jurassic Park” di Steven Spielberg ha rivoluzionato gli effetti speciali fondendo dinosauri animatronici e CGI high-tech. I dinosauri iperrealistici presenti nei primi film hanno contribuito a trasformare il franchise in un campione d’incassi.

ll regista di “Jurassic World – Il dominio”, Colin Trevorrow, aveva precedentemente accennato al fatto che il prossimo sequel avrebbe ampliato l’uso dell’animatronica, consentendo al film di essere più realistico. Ciò renderebbe il capitolo finale della nuova trilogia più appassionante per i fan della saga, soprattutto perchè “Jurassic World – Il dominio” sta riportando in scena anche alcuni dei membri del cast originale di “Jurassic Park” , tra cui Sam Neill nei panni di Alan Grant, Laura Dern nei panni di Ellie Sattler e Jeff Goldblum in quelli di Ian Malcolm.

Inoltre ritroveremo anche BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.

I nuovi membri del cast sono: DeWanda Wise (“She’s Gotta Have It”), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (“Archive 81”), Dichen Lachman (“Agents of S.H.I.E.L.D.”), Scott Haze (“Minari”) e Campbell Scott (“The Amazing Spider-Man 2”).

Dopo aver co-scritto i primi due capitoli del franchise di “Jurassic World” e aver diretto “Jurassic World – Il regno distrutto”, Trevorrow è tornato a dirigere questo fil e a concludere la trilogia. Ancora una volta, Trevorrow è co-sceneggiatore con Emily Carmichael.

Roberta Rosella

10/02/2022