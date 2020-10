“Jurassic World: Dominion” è stato ufficialmente posticipato al 2022

Anche “Jurassic World: Dominion” si unisce a quella serie di film che hanno posticipato la loro data d’uscita, facendo del 2022 un anno ricco dei film più attesi degli ultimi tempi.

Un altro franchise rinviato al 2022

“Jurassic World: Dominion”, diretto da Colin Trevorrow, posticipa la propria data d’uscita da giugno 2021 a quasi un anno dopo, a giugno 2022. Con i cinema di tutto il Paese che chiudono nuovamente e la pandemia di Coronavirus che continua a contagiare la popolazione statunitense, come quella mondiale, l’industria cinematografica globale viene messa a dura prova ancora una volta. Martedì 6 ottobre 2020, la Warner Bros. ha rinviato al 2022, con “Shazam! 2” al 2023, alcuni dei film più attesi e importanti dell’ultima stagione. Una scelta che porta a un continuo cambiamento della programmazione cinematografica che non smette di modificare i propri piani.

“Jurassic World: Dominion” è stata una delle prime grandi produzioni a tornare sul set nei mesi più pericolosi dell’emergenza Coronavirus, seguendo tutti i protocolli di sicurezza. Le star del film hanno rilasciato infatti molte dichiarazioni su quanto tutti seguissero i regolamenti, e lavorassero insieme per girare al massimo della sicurezza. “Jurassic World: Dominion” è, molto più semplicemente, uno di quei tanti film che ha un’aspettativa di guadagno al Box Office altissima, e finché la maggior parte dei cinema resteranno chiusi negli Stati Uniti, di certo l’uscita in sala non può essere prevista.

Lo studio della Warner Bros. ha annunciato lo slittamento tramite Twitter, insieme a un primo sguardo a un poster ridimensionato per il film.

I cinema statunitensi continuano a chiudere

Il Regal Cinemas ha annunciato proprio ieri, martedì 6 ottobre 2020, che chiuderà le porte delle proprie sale, finché non sarà economicamente possibile trarne dei profitti, considerando che i loro piani hanno previsto, fino ad ora, solo vecchi film di amati franchise per far tornare il pubblico in al cinema. Tra questi è stato proiettato, appunto, “Jurassic Park”, insieme a “The Empire Strikes Back” e “Iron Man” che, in situazioni normali, avrebbero attirato nuovi spettatori. Il trio di “Jurassic Park” composto da Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern in “Jurassic World: Dominion” tornerà sul grande schermo, per la prima volta insieme dall’originale “Jurassic Park”. La data d’uscita è ora fissata al 10 giugno 2020.

Giorgia Terranova