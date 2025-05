Jurassic World Dominion: il film più costoso della storia e le sfide del franchise

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel panorama cinematografico attuale, Jurassic World Dominion ha conquistato un primato inaspettato, diventando il film più costoso mai realizzato, con un budget che ha raggiunto la cifra record di 583 milioni di dollari. Questo nuovo capitolo della saga preistorica ha superato Star Wars: Il risveglio della forza, che si era fermato a 533 milioni. Tuttavia, nonostante il trionfo economico, il film si trova ad affrontare una serie di critiche e un calo di interesse da parte del pubblico, sollevando interrogativi sul futuro del franchise.

Un budget da record e le sfide della produzione

Jurassic World Dominion ha ufficialmente scalzato Star Wars: Il risveglio della forza dal titolo di film più costoso di sempre. Questo traguardo è stato raggiunto in un contesto di produzione complesso, caratterizzato da ritardi e difficoltà legate alla pandemia di COVID-19. Il film è stato uno dei primi set a ripartire durante il periodo di lockdown, affrontando rigidi protocolli sanitari e misure di quarantena per il cast e la troupe. Questi fattori hanno inevitabilmente contribuito ad un aumento dei costi, rendendo il budget finale del film un vero e proprio colosso.

In aggiunta, il ritorno di attori di grande richiamo come Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, che non si erano mai riuniti sullo schermo dal 1993, ha richiesto ulteriori investimenti. Gli effetti visivi, sempre più ambiziosi e sofisticati, hanno ulteriormente gonfiato il budget. Universal Pictures ha investito oltre un miliardo di dollari nei due ultimi capitoli della saga, rendendo il successo commerciale di Dominion quasi inevitabile. Tuttavia, la domanda che sorge spontanea è: sarà sufficiente un budget così elevato per garantire il successo del film?

Accoglienza critica e reazioni del pubblico

Nonostante l’incasso globale di oltre un miliardo di dollari, Jurassic World Dominion ha ricevuto un’accoglienza critica tiepida e un certo disincanto da parte del pubblico. Anche i fan della saga, che avevano apprezzato i capitoli precedenti, hanno mostrato segni di delusione. Questo è particolarmente preoccupante per Universal, dato che ogni film della saga ha incassato circa 300 milioni di dollari in meno rispetto al precedente. La perdita di appeal del franchise è evidente e solleva interrogativi sul suo futuro.

Con la concorrenza agguerrita di altri blockbuster come Superman e I Fantastici Quattro: Primi Passi, il destino del prossimo capitolo, Jurassic World Rebirth, appare incerto. La casa di produzione ha deciso di cambiare il team creativo, riportando in cabina di scrittura David Koepp, autore del film originale Jurassic Park. Questa scelta mira a risvegliare la meraviglia primordiale che aveva incantato il pubblico negli anni ’90. Tuttavia, resta da vedere se il ritorno alle origini sarà sufficiente per risollevare un franchise che sembra essere in crisi d’estinzione.

Il futuro del franchise e le aspettative

Il futuro di Jurassic World e del suo universo cinematografico è ora appeso a un filo. Con l’uscita di Jurassic World Rebirth, Universal spera di recuperare il terreno perso e riconquistare il pubblico. La sfida sarà quella di bilanciare il richiamo nostalgico con le aspettative moderne degli spettatori. La saga ha bisogno di rinnovarsi e di trovare nuove strade per coinvolgere il pubblico, altrimenti rischia di diventare un ricordo del passato.

In un’industria cinematografica in continua evoluzione, dove i gusti del pubblico cambiano rapidamente, sarà fondamentale per Universal ascoltare le critiche e adattarsi. Solo così potrà sperare di riportare in auge un franchise che ha segnato un’epoca e che ora si trova a dover affrontare sfide senza precedenti.

