“Jupiter’s Legacy”, uscito il primo teaser trailer della nuova serie del colosso dello streaming Netflix. La serie arriverà online il 7 maggio 2021.

Super eroi in arrivo su Netflix

Netflix ha rilasciato il trailer teaser per “Jupiter’s Legacy”, l’imminente serie di supereroi del servizio di streaming basata sulla graphic novel di Mark Millar e dell’illustratore Frank Quitely. Mentre il teaser non include alcun filmato reale, al di fuori di alcuni mantelli svolazzanti in CGI, viene fornita una data di uscita: il 7 maggio 2021.

Il cast comprende Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade e Matt Lanter.

“Un giorno tu diventerai il più forte di chiunque altro al mondo”, dice il personaggio di Duhamel. “Ogni male immaginabile si scatenerà contro l’umanità. E non per la giustizia. Per la vendetta. E tu sarai il futuro.”

Questa dovrebbe essere la storia di “Jupiter’s Legacy”, che vede la vecchia guardia di super eroi, che hanno difeso la terra per un secolo, guardare i loro figli, la nuova generazione, con nuovi metodi e ideali, mettersi alla prova.

Netflix ha fatto di tutto per questa serie. Ha investito milioni e il risultato dovrebbe essere qualcosa di epico, più delle ultime produzioni a cui ci siamo abituati nell’ultimo decennio. Ha senso anche per Netflix, che cerca di costruire il suo franchise in stile MCU, basandosi sulle opere di Mark Millar e del suo “Millarworld”. Se fatto bene, “Jupiter’s Legacy” potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio.

Teaser trailer e sinossi ufficiale di Jupiter’s Legacy

Dopo quasi un secolo di protezione dell’umanità, la prima generazione al mondo di supereroi lascia ai propri figli il comando per continuare il lavoro. Ma le tensioni aumentano man mano che i giovani supereroi, affamati di dimostrare il loro valore, lottano per essere all’altezza della leggendaria reputazione dei loro genitori e degli esigenti standard personali.

Giacomo Caporale