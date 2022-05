Juliette Binoche riceverà un San Sebastian Donostia Award

Volto di un cinema indipendente statunitense di alto livello, culminato con “The English Patient” e attrice di riferimento per molti dei più grandi registi del mondo da Krzysztof Kieślowski a Claire Denis, la francese Juliette Binoche riceverà uno dei San Sebastian Donostia Awards di quest’anno, il prestigioso plauso del festival spagnolo per la carriera.

Il premio sarà consegnato a Binoche prima della proiezione di “Both Sides of the Blade” di Denis, vincitore dell’Orso d’argento come miglior regista al Festival di Berlino di febbraio.

Juliette Binoche, un’attrice dalle mille sfaccettature

Un’attrice con una carriera prolifica che risale al suo primo successo in “The Unbearable Lightness of Being” di Philip Kaufman – uno dei suoi tanti film che sono stati adattamenti letterari – Binoche apparirà anche sul poster del 70° Festival di San Sebastian di quest’anno, scattata dalla fotografa francese Brigitte Lacombe.

La presenza di Binoche dà un primo tocco francese a San Sebastián, un festival la cui attività nel settore è rafforzata da una solida presenza di agenti di vendita francesi e da una scaletta solitamente numerosa di film di nazionalità francese in concorso e fuori concorso.

Il Festival di San Sebastian 2022 si svolge dal 16 al 24 settembre

Vincitrice di un Academy Award per “The English Patient” e di un Cesar per “Three Colors: Blue” di Kieslowski, è apparsa in una serie di film chiave di grandi autori, da “The Lovers on the Bridge” (1991) di Leos Carax. a Damage di Louis Malle (1992) e poi “Chocolat” (2000) di Lasse Hallström, “Hidden” di Michael Haneke (2005), “Certified Copy” (2010) di Abbas Kiarostami), “Clouds of Sils Maria” (2014) di Oliver Assayas e “Vita alta” di Claire Denis (2018).

L’ultimo film in cui Binoche ha recitato a San Sebastian è stato “Between Two Worlds” del 2021 di Emmanuel Carrère, che ha vinto il Premio del Pubblico Città di Donostia/San Sebastian per il miglior film europeo.

Mina Franza

13/05/2022