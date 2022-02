Julie Plec sta tornando con un nuovo show

La creatrice di The Vampire Diaries, Julie Plec ha un nuovo show in streaming in arrivo, dopo esser stata rifiutata da Netflix e CW.

Julie Plec e The Girls on the Bus

La creatrice di The Vampire Diaries, Julie Plec si è tenuta impegnata negli ultimi tempi. Proprio il mese scorso, è stato riferito che lei e il co-creatore di TVD Kevin Williamson avevano ottenuto l’Ok diretto per la loro nuova serie, l’adattamento dei fumetti di Dead Day di Ryan Parrott.

Ora, Plec ha ricevuto alcune buone notizie su un altro progetto televisivo, poiché la serie ha trovato una casa dopo essere rimbalzata tra Netflix e The CW.

Più di due anni fa, “The Girls on the Bus” di Julie Plec ha ricevuto un ordine di serie su Netflix prima di passare a The CW per iniziare lo sviluppo. Ma ora, la serie ha finalmente trovato una casa permanente a HBO Max, secondo Deadline. La serie drammatica, adattata da un libro di Amy Chozick, ha ricevuto un ordine diretto dallo streamer.

The Girls on the Bus proviene dalla creatrice di TVD, Amy Chozick, Berlanti Productions e Warner Bros. TV ed è specificamente ispirato all’omonimo capitolo di “Chasing Hillary: Ten Years, Two Presidential Campaigns and One Intact Glass Ceiling”. Lo show è incentrato su quattro giornaliste che trovano l’amore, l’amicizia e tutto il resto mentre sono seguono le presidenziali seguendo i candidati.

Secondo quanto riferito, il casting per The Girls on the Bus è in corso, quindi è probabile che potremmo ottenere ulteriori aggiornamenti di produzione nei prossimi mesi. La serie è sicuramente un cambio di passo per i fan che sono abituati agli spettacoli soprannaturali della produtrice. Anche se la trama intrigante potrebbe attirare sia appassionati di politica che spettatori occasionali. Se la serie dovesse avere successo, c’è da chiedersi se altri capitoli del libro di Amy Chozick saranno adattati.

Mille idee in cantiere. Vedremo nuovi successi?

Recentemente, Julie Plec è stata occupata anche con altri progetti per il piccolo schermo. È rimasta nelle sue radici vampiresche adattando la popolare serie Vampire Academy per Peacock. Naturalmente, sta ancora lavorando allo spin-off di The Originals, Legacies, che è alla sua quarta stagione (e ha lasciato gli spettatori con domande nel bel mezzo della sua pausa).

L’unico potenziale svantaggio di tutti questi nuovi contenuti di Julie Plec è che i fan del franchise di The Vampire Diaries probabilmente non avranno un nuovo spin-off presto. Ma Legacies sta ancora andando forte su The CW, quindi almeno quella produzione può ancora fornire connessioni a TVD e The Originals. Inoltre, c’è ancora la possibilità che alcuni personaggi preferiti dai fan si presentino ancora una volta. Ma naturalmente, i fan che amano questo aspetto del lavoro di Plec dovrebbero farsi un favore e, almeno, dare una possibilità al suo prossimo spettacolo.

Non si sa quando The Girls on the Bus sarà presentato in anteprima su HBO Max, ma si spera che una finestra di rilascio sia confermata più prima che poi. E quando debutterà, vedremo se sia Netflix che The CW hanno perso la possibilità di un grande successo.

Giacomo Caporale