Julie Bowen sorprende il pubblico: torna nel sequel di Un tipo imprevedibile su Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La notizia del ritorno di Julie Bowen nel sequel di Un tipo imprevedibile ha colto di sorpresa non solo i fan, ma anche l’attrice stessa. Il film, che segna il ritorno di Adam Sandler nei panni del golfista Happy Gilmore, è atteso su Netflix il 25 luglio 2025. Bowen, che ha interpretato il ruolo di Virginia Venit nel primo film del 1996, ha condiviso le sue emozioni durante un’intervista al podcast “Inside of You“, rivelando le sue incertezze riguardo al suo coinvolgimento nel progetto.

Le incertezze di Julie Bowen sul suo ritorno

Julie Bowen ha rivelato di essere stata colta di sorpresa quando Netflix le ha proposto di tornare nel sequel. L’attrice ha confessato di aver pensato che sarebbe stata sostituita da una giovane attrice, più adatta a interpretare l’interesse amoroso di Happy. “Non pensavo affatto che mi avrebbero richiamato”, ha dichiarato. “Chi dovrei interpretare? Dovrebbe avere una donna più giovane al suo fianco in questo sequel, no?”. Queste parole evidenziano le sue preoccupazioni riguardo alla sua idoneità per il ruolo, riflettendo una realtà comune nel mondo del cinema, dove spesso si privilegiano volti freschi e giovani.

Nonostante le sue riserve, Bowen ha accettato di tornare nel film, sebbene il suo ruolo sarà più contenuto rispetto all’originale. Tuttavia, ha sottolineato che Adam Sandler, suo collega e amico, l’ha incoraggiata a riconoscere l’importanza del suo personaggio nella trama. “Adam continuava a dirmi: ‘Smettila di dire così. Sei il cuore del film'”, ha rivelato Bowen, dimostrando che, nonostante le sue insicurezze, il suo contributo alla storia rimane significativo.

Il ruolo di Virginia Venit e il cast originale

Nel film originale, Julie Bowen interpretava Virginia Venit, una rappresentante del tour di golf professionale che diventa il punto di riferimento per Happy Gilmore. La loro relazione si sviluppa nel corso della pellicola, portando a un finale romantico. La sua presenza nel sequel è quindi attesa con grande interesse dai fan, che ricordano con affetto la chimica tra i due personaggi.

Oltre a Bowen, il cast di Un tipo imprevedibile 2 include alcuni volti noti, come Ben Stiller e Christopher McDonald, che riprendono i loro ruoli dal primo film. Questo ritorno di attori storici contribuisce a creare un senso di continuità e nostalgia, elementi che potrebbero attrarre sia i fan di lunga data che le nuove generazioni. La combinazione di un cast originale e di nuove dinamiche narrative promette di rendere il sequel un evento imperdibile per gli appassionati delle commedie.

Le aspettative per Un tipo imprevedibile 2

Mentre Julie Bowen si prepara a tornare sul set, le aspettative per Un tipo imprevedibile 2 sono alte. La commedia del 1996 ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama cinematografico, diventando un cult per molti. La sfida per il sequel sarà quella di mantenere l’umorismo e la freschezza dell’originale, pur introducendo elementi nuovi e interessanti.

Bowen ha condiviso che, sebbene non abbia ancora visto il montaggio finale del film, è entusiasta di far parte di un progetto che ha segnato la sua carriera. La sua esperienza nel primo film, unita al supporto di Sandler, la rende fiduciosa riguardo al risultato finale. Con il rilascio previsto su Netflix, il pubblico avrà l’opportunità di rivivere le avventure di Happy Gilmore e scoprire come si sviluppa la storia di Virginia Venit nel contesto attuale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!