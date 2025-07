From Scratch: La miniserie romantica con Eugenio Mastrandrea che conquista Netflix

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova miniserie “From Scratch” sta catturando l’attenzione del pubblico globale su Netflix, offrendo una storia d’amore che tocca le corde del cuore. Con un cast di alto profilo e un protagonista italiano, Eugenio Mastrandrea, la serie si presenta come un’opera perfetta per l’estate, capace di mescolare emozioni e cultura in un racconto avvincente. Ispirata al memoir di Tembi Locke, “From Scratch” esplora temi di amore, identità e sfide personali, rendendola una visione imperdibile.

La trama di From Scratch: un amore tra culture

“From Scratch” narra le vicende di Amy Wheeler, una giovane americana del Texas che decide di trasferirsi a Firenze per seguire i suoi sogni artistici. Qui, incontra Lino Ortolano, un chef siciliano dal cuore gentile. La loro storia d’amore si sviluppa in un contesto ricco di differenze culturali e familiari, creando un affascinante contrasto tra il mondo americano, frenetico e moderno, e quello italiano, più tradizionale e legato ai valori familiari.

La serie non si limita a raccontare una semplice storia d’amore; essa esplora anche le complessità delle relazioni interpersonali e le sfide legate a una malattia che influisce profondamente sulle vite dei protagonisti. L’intimità e l’emozione sono al centro della narrazione, che riesce a trattare anche i momenti più difficili con una delicatezza che evita il melodramma. La capacità di “From Scratch” di affrontare temi complessi senza scadere in eccessi retorici è uno dei suoi punti di forza.

Eugenio Mastrandrea: un talento italiano in un contesto internazionale

Nel ruolo di Lino, Eugenio Mastrandrea, attore romano classe 1993, offre una performance che ha colpito sia il pubblico che la critica. Già noto in Italia per il suo ruolo in “Don Matteo“, Mastrandrea riesce a brillare accanto a Zoe Saldaña, una delle star più riconosciute a livello mondiale. La sua interpretazione è caratterizzata da una naturalezza che gli consente di passare dall’italiano all’inglese con facilità, rendendo il suo personaggio autentico e credibile.

La critica americana ha lodato la sua capacità di incarnare la gentilezza e la forza di Lino, sottolineando come la sua presenza scenica riesca a dare vita a ogni scena. Per il pubblico italiano, vedere un attore del proprio paese emergere in un contesto internazionale è motivo di orgoglio e rappresenta un’importante opportunità per il cinema e la televisione italiana.

Un cast internazionale e una produzione di qualità

Oltre a Mastrandrea e Saldaña, “From Scratch” vanta un cast ricco di talenti, tra cui Keith David, Kellita Smith e Danielle Deadwyler. Anche attori italiani come Paride Benassai, Lucia Sardo e Roberta Rigano contribuiscono a dare vita alla famiglia siciliana di Lino, arricchendo ulteriormente la narrazione con le loro interpretazioni.

La serie si distingue per la sua capacità di rappresentare il contrasto tra due mondi, quello americano e quello italiano, attraverso momenti di comicità legati agli stereotipi culturali e riflessioni più profonde sul senso di appartenenza. Questi elementi rendono “From Scratch” non solo un dramma romantico, ma anche un’opera che invita a riflettere sulle proprie radici e sull’importanza della famiglia.

Un’esperienza visiva e sonora da non perdere

“From Scratch” è composta da otto episodi, perfetti per un binge-watching estivo. Le ambientazioni toscane e californiane offrono uno spettacolo visivo affascinante, mentre la colonna sonora accompagna delicatamente la storia, creando un’atmosfera coinvolgente. L’alchimia tra i protagonisti è palpabile e tiene gli spettatori incollati allo schermo, rendendo ogni episodio un’esperienza emozionante.

Per gli amanti dei drammi romantici e per chi cerca una storia autentica che parli di amore, perdita e rinascita, “From Scratch” rappresenta una scelta eccellente. La presenza di Eugenio Mastrandrea, un attore italiano che si fa notare a livello internazionale, aggiunge un ulteriore valore a questa miniserie, rendendola un’opera da non perdere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!