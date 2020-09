Julianne Moore con Amy Adams in “Dear Evan Jansen”

Sono ormai due anni che si è diffusa la notizia di un corrispettivo cinematografico a cura della Universal del famosissimo musical di Broadway “Dear Evan Jansen“, ma solo in queste settimane si sta finalmente definendo il cast.

Julianne Moore madre di Ben Platt in “Dear Evan Jansen”

É delle ultime ore, come riporta The Hollywood Reporter, la notizia della partecipazione di Julianne Moore, come figura di riferimento materna insieme ad Amy Adams.

Fan di “Dear Evan Hansen”, sta arrivando il vostro momento.

Sono ottime le notizie di questi giorni, che svelano volti noti al grande pubblico come protagonisti del film ispirato al pluripremiato musical con protagonista l’attore di “The Politician” Ben Platt.

Platt, che ha vinto un Tony per questo ruolo, interpreta il personaggio di Evan Hansen, adolescente totalmente disadattato ed emarginato, che viene coinvolto in una bugia devastante quando afferma di essere il migliore amico di un compagno di scuola che si suicida. L’atto inizialmente sembra favorire l’inserimento sociale con i compagni, per poi comportare pesanti ripercussioni al momento della scoperta della verità.

Fans è arrivato il vostro momento

Julianne Moore darà il volto alla madre di Platt, Heidi Hansen. Nella versione teatrale, il suo personaggio dà il via al musical con un duetto con la madre dell’adolescente morto con la canzone “Anybody Have a Map”? ed Amy Adams interpreta l’altra mamma, Cynthia Murphy.

Oltre allo stesso Platt, che riprenderà il ruolo da protagonista anche sul grande schermo, nel cast possiamo annoverare, tra gli altri, la presenza dell’attrice di “Booksmart” Kaitlyn Dever (nel ruolo di Zoe Murphy) e la protagonista di “The Hate U Give” Amandla Stenberg (nei panni di Alana Beck.

A dirigere il lungometraggio sarà Stephen Chobsky (Noi Siamo Infinito, Wonder), su una sceneggiatura di Steven Levenson, mentre Benji Pasek e Justin Paul torneranno ad occuparsi delle musiche e alla produzione, dopo “La La Land”, sempre Marc Platt insieme ad Adam Siegel per la Marc Platt Productions con sede alla Universal.

Chiaretta Migliani Cavina

02/09/2020