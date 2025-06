Julian Fellowes parla di Downton Abbey e The Gilded Age: salute, futuro e nostalgia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Julian Fellowes, noto per il suo lavoro su Downton Abbey e The Gilded Age, ha recentemente rilasciato un’intervista in cui affronta temi legati alla sua salute, al franchise di Downton Abbey e al futuro della serie. La sua carriera, costellata di successi, continua nonostante le sfide personali. L’intervista offre uno sguardo interessante sulla sua visione creativa e sull’eredità di Lady Violet, personaggio iconico della serie.

La salute di Julian Fellowes e il suo impatto sulla carriera

Julian Fellowes, sceneggiatore, romanziere e regista, ha rivelato di soffrire di stenosi spinale, una condizione che comporta il restringimento del canale spinale e che influisce sulla mobilità. Questa diagnosi, ricevuta vent’anni fa, ha avuto un impatto significativo sulla sua vita quotidiana. Tuttavia, Fellowes ha affermato di non sentirsi malato e di continuare a lavorare con passione. Durante l’imminente première della terza stagione di The Gilded Age al Tribeca Film Festival, Fellowes utilizzerà una sedia a rotelle, ma questo non sembra fermarlo nel suo impegno creativo.

Fellowes ha dichiarato a Deadline: “Ho problemi di mobilità, ma ciò non significa che mi senta malato. Finché ci si sente bene, si può affrontare qualsiasi difficoltà.” La sua determinazione a continuare a scrivere e a partecipare agli eventi è un chiaro segno della sua resilienza. La sua carriera è stata caratterizzata da una continua evoluzione, e nonostante le sfide fisiche, la sua mente rimane attiva e creativa.

Downton Abbey e The Gilded Age: collegamenti e differenze

Nell’intervista, Fellowes ha affrontato la questione di un possibile collegamento tra Downton Abbey e The Gilded Age. Ha chiarito che, sebbene ci siano speculazioni in merito, le due serie sono distinte. Downton Abbey inizia nel 1912, mentre The Gilded Age si svolge in un periodo diverso della storia americana. Fellowes ha affermato: “Continuo a sentire dire che Downton si collegherà a The Gilded Age, ma la cronologia delle due storie è diversa.”

Tuttavia, ha lasciato aperta la possibilità di esplorare eventuali legami attraverso gli antenati dei personaggi di Downton Abbey, affermando: “Può darsi, non abbiamo ancora finito. Vedremo.” Questa ambiguità alimenta l’interesse dei fan, che sperano di scoprire ulteriori connessioni tra i due mondi narrativi.

La presenza di Lady Violet nel nuovo film

Uno dei temi centrali dell’intervista è la figura di Lady Violet, interpretata da Maggie Smith, che ha lasciato un’impronta indelebile nella serie. Fellowes ha spiegato che, nonostante la morte del personaggio, la sua influenza continua a farsi sentire nella trama di Downton Abbey 3. “La famiglia Crawley è ancora guidata dai valori e dalle convinzioni di Violet,” ha affermato Fellowes. “Abbiamo cercato di far capire al pubblico che, anche se non è più presente, il suo spirito vive attraverso le decisioni della famiglia.”

La nostalgia per Lady Violet è palpabile, e Fellowes ha sottolineato l’importanza di far sentire la sua mancanza al pubblico. “Vogliamo che il pubblico senta la sua assenza,” ha detto, riconoscendo il contributo straordinario di Maggie Smith al personaggio. La sua interpretazione ha reso Lady Violet un’icona, e Fellowes ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dall’attrice.

Futuro di Downton Abbey: un possibile quarto film

Infine, Fellowes ha parlato della possibilità di un quarto film di Downton Abbey. Sebbene non abbia fornito conferme definitive, ha lasciato intendere che la storia potrebbe continuare. “Non dirò mai più ‘mai più’,” ha affermato, riflettendo sulla sua esperienza con la serie. “Ogni volta che dico che è finita, mi ritrovo a scrivere di nuovo.”

Fellowes ha riconosciuto che il cast originale ha dedicato quindici anni a questo progetto, un periodo significativo per qualsiasi produzione. Ha osservato come i membri del cast siano cresciuti e cambiati nel tempo, il che rende difficile chiudere definitivamente il capitolo di Downton Abbey. La sua passione per la storia e i personaggi rimane evidente, e i fan possono sperare in ulteriori sviluppi.

Downton Abbey 3 – Il Gran Finale è atteso nelle sale italiane l’11 settembre, e l’attesa cresce tra i fan della serie.

