Julia Roberts e Sean Penn nella serie “Gaslit”

Julia Roberts e Sean Penn saranno i protagonisti della serie “Gaslit” incentrata sullo scandalo Watergate, e fruibile sul canale streaming Starz.

Il team di “Gaslit”

Nel cast di “Gaslit” vedremo Sean Penn che interpreterà il fedele procuratore generale di Richard Nixon, John Mitchell e Julia Roberts nei panni di Martha, la moglie mondana di Arkansan di Mitchell.

La produzione di “Gaslit” dovrebbe iniziare questa primavera dove Sam Esmail, Matt Ross e Robbie Pickering sono i produttori esecutivi. Ross dirigerà e Pickering sarà nel ruolo di showrunner. La serie è prodotta da UCP, una divisione di Universal Studio Group, con Esmail ha un accordo. “Gaslit” è descritta dallo Studio come “una versione moderna di Watergate che si concentra sulle storie non raccontate e sui personaggi dimenticati dello scandalo. Un racconto che va dai maldestri, opportunisti subordinati di Nixon, ai fanatici squilibrati che aiutano e favoreggiamento dei loro crimini, ai tragici informatori che alla fine avrebbero fatto crollare l’intera impresa marcia “.

Mentre Julia di Roberts, nel ruolo di Martha Mitchell è descritta come come “una grande personalità con una bocca ancora più grande” che diventa “la prima persona a lanciare pubblicamente l’allarme sul coinvolgimento di Nixon nel Watergate, causando il disfacimento sia della presidenza che della sua vita personale”. Il Mitchell di Penn, il più fidato consigliere e migliore amico di Nixon, sarà ritratto come “capriccioso, sboccato e spietato, ma perdutamente innamorato della sua famosa moglie schietta”.

Grandi aspettative sulla storia del Watergate

“In “Gaslit”, non solo abbiamo l’opportunità di raccontare un’incredibile storia mai raccontata portando in primo piano il ruolo storico di Martha Mitchell nel Watergate, ma siamo anche incredibilmente fortunati ad avere un cast da sogno che include Julia e Sean e il miglior team creativo e partner che avremmo potuto chiedere “, ha affermato Christina Davis, presidente della programmazione originale di Starz.

Lo showrunner e produttore esecutivo Robbie Pickering ha detto: “Sono così felice di avere l’opportunità di condividere la straziante e affascinante storia di Martha Mitchell con il mondo. Martha è stata la prima e più alta voce a denunciare la maldestra criminalità di un’amministrazione presidenziale disonesta ed è stata una delle martiri pubbliche più complicate dell’epoca. Inoltre, trovare qualcuno disposto a raccontare la sua storia è un sogno. Farlo con Sam, Julia, Sean, Matt, UCP e Starz sembrava impossibile. Sono al settimo cielo. “

Giulia Cirenei

22/02/2021