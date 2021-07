Julia: il documentario della Sony su Julia Child

Il trailer del documentario di “Julia” è un omaggio che la Sony sta preparando a un grande personaggio quale Julia Child.

Julia: la chef diventata celebrità

Sony Pictures Classics ha rilasciato il primo trailer di “Julia”, il documentario in uscita, sulla prima icona della cucina americana, Julia Child. Il documentario utilizzerà filmati d’archivio mai visti prima per raccontare la storia della famosa insegnante di cucina che è diventata una celebrità dopo aver recitato in un popolare show televisivo.

Il documentario della Sony è diretto da Julie Cohen e Betsy West, che in precedenza hanno lavorato insieme al documentario RGB di Ruth Bader Ginsburg. Cohen e West producono il film con Justin Wilkes, Sara Bernstein e Holly Siegel.

Il trailer del documentario

Il trailer ricorda l’insolita traiettoria di carriera della Chef. È diventata apprendista cuoca in Francia dopo la seconda guerra mondiale, quando la cucina era ancora un’attività prevalentemente maschile. Dopo aver lanciato il suo libro e aver ricevuto il suo programma televisivo, La Child è diventata un fenomeno culturale aggiungendo umiltà e molto buon umore alle sue presentazioni di cucina. Come ci mostra il trailer, questa donna non aveva paura di commettere errori e avrebbe sempre sostenuto che la cucina fosse un modo per diffondere l’amore.

“Julia” dovrebbe uscire nel 2021, ma Sony non ha rivelato la distribuzione esatta del film.

Francesca Reale

16/07/2021