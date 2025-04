Julia Garner racconta la sua audizione per il ruolo di Silver Surfer in I Fantastici 4: Gli inizi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Julia Garner, nota attrice americana, ha recentemente condiviso la sua esperienza riguardo al provino per il ruolo di Silver Surfer nel nuovo film I Fantastici 4: Gli inizi. In un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha rivelato le sue iniziali incertezze e le dinamiche del suo incontro con il regista Matt Shakman, offrendo uno sguardo interessante dietro le quinte di questo atteso progetto cinematografico.

Il primo incontro con il regista Matt Shakman

Il primo incontro tra Julia Garner e Matt Shakman si è svolto in un ristorante di Burbank, dove il regista ha invitato l’attrice per discutere del film. Nonostante la sua ammirazione per il lavoro di Shakman, Garner ha confessato di essere rimasta confusa riguardo al suo possibile coinvolgimento nel progetto. “Ero confusa perché pensavo: ‘Aspetta, ma Silver Surfer non è un uomo?'”, ha dichiarato. Questa riflessione iniziale ha portato Garner a pensare che il suo ruolo sarebbe stato limitato, ma la sua passione per il cinema e il desiderio di incontrare un regista così talentuoso l’hanno spinta a partecipare all’incontro.

Durante la conversazione, Shakman ha rivelato che il personaggio di Silver Surfer sarebbe in realtà Shalla-Bal, una figura femminile. Nonostante il regista non abbia fornito molti dettagli sul film, il dialogo ha spaziato su vari argomenti, dagli anni ’60 al comunismo e al brutalismo in architettura. Garner ha ammesso di non aver percepito l’incontro come un’opportunità concreta per ottenere il ruolo, pensando che le probabilità fossero basse. Tuttavia, con grande sorpresa, ha ricevuto la notizia di essere stata scelta per il personaggio, esclamando: “Aspetta, cosa?”.

L’esperienza della motion capture

Affrontare le riprese per la prima volta utilizzando la tecnologia motion capture è stata un’esperienza del tutto nuova per Julia Garner. Ha descritto il processo come “surreale” e “folle”, evidenziando come il lavoro di preparazione fosse molto diverso rispetto a quello a cui era abituata. “Di solito l’ultima cosa che si fa è il trucco e sistemare i capelli, e poi, improvvisamente, era tutta una questione di cavi”, ha spiegato l’attrice, sottolineando la complessità di adattarsi a questo nuovo metodo di recitazione.

Per prepararsi al ruolo di Silver Surfer, Garner ha intrapreso un intenso programma di yoga e pilates, consapevole che avrebbe dovuto mantenere posizioni fisiche impegnative durante le scene d’azione. “Indossavo le cose necessarie alla motion capture, ma non potevo certo mangiare ciambelle e hamburger tutti i giorni e non muovermi”, ha scherzato, evidenziando le sfide fisiche che ha dovuto affrontare per interpretare il suo personaggio.

Aspettative sul look finale del personaggio

Nonostante non abbia ancora visto l’aspetto definitivo del suo personaggio, Julia Garner ha espresso entusiasmo per il costume di Silver Surfer. Ha descritto il design come una sorta di “sfilata di moda”, sottolineando l’importanza di un’estetica soddisfacente, specialmente in un film della Marvel. “Alle persone piace quell’elemento”, ha affermato, evidenziando come l’aspetto visivo sia cruciale per i fan dei fumetti.

Garner ha anche condiviso che, fino ad ora, ha visto solo il trailer e alcune scene non definitive, rendendo l’attesa per il look finale ancora più intrigante. “Sono entusiasta all’idea di vedere il look finale”, ha concluso, lasciando i fan in trepidante attesa di scoprire come sarà il suo personaggio sul grande schermo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!