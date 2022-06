Julia Garner per il ruolo di Madonna in un film biografico sull’icona pop

All’attrice di “Inventing Anna” Julia Garner è stato offerto il ruolo di Madonna in un prossimo film biografico sull’icona pop. (Fonte: Variety)

Julia Garner una delle favorite tra oltre una dozzina di candidate

Julia Garner è emersa come la favorita tra oltre una dozzina di candidate, – ha aggiunto un insider -, e per mesi è stato ipotizzato come la papabile per la parte. La squadra di Garner sta valutando e pare accetterà l’offerta, ha detto un’altra fonte. Madonna stessa pare sarà la regista del suo racconto cinematografico.

Il film è ambientato presso la Universal Pictures e seguirà i primi giorni dell’artista spesso controversa e regina della perpetua reinvenzione. La presidente della Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, ha vinto la sceneggiatura in una guerra di offerte multi-studio e Amy Pascal è assegnata come produttrice.

Una sequenza temporale di produzione e l’altro cast principale sono ancora sconosciuti. Gli attori in lizza per il ruolo includono Florence Pugh, la star di “Euphoria” Alexa Demie e Odessa Young. Sono stati presentati anche cantanti tra cui Bebe Rexha e Sky Ferreira. Secondo quanto riferito, il processo di audizione è stato estenuante, poiché la produzione ricca di musica richiede un cantante e ballerino esperto.

Madonna sarà a dirigere il film

All’annuncio, Madonna ha detto: “spero di trasmettere l’incredibile viaggio che la vita mi ha portato come artista, musicista, ballerina – un essere umano, che cerca di farsi strada in questo mondo. Il fulcro di questo film sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha tenuto in vita. Ci sono così tante storie non raccontate e stimolanti e chi è meglio di me per raccontarle. È essenziale condividere la corsa sulle montagne russe della mia vita con la mia voce e la mia visione”.

Langley ha elogiato Madonna come “l’ultima icona, umanitaria, artista e ribelle“.

Mina Franza

8/06/2022