Jujutsu Kaisen: il nuovo film su Gojo e Geto svela il loro passato e annuncia l’uscita imminente

Il mondo di Jujutsu Kaisen si prepara a tornare sul grande schermo con un film che promette di approfondire la storia di due dei suoi personaggi più emblematici: Gojo e Geto. Questo nuovo capitolo, che si concentra sull’arco narrativo di Hidden Inventory / Premature Death, si propone di esplorare le origini di un’amicizia che ha subito una trasformazione drammatica. Con un trailer già rilasciato e una data di uscita fissata, i fan sono in attesa di scoprire come si svilupperà questa nuova avventura.

Il ritorno di Jujutsu Kaisen nei cinema

Il 16 luglio 2025 segnerà il ritorno di Jujutsu Kaisen nei cinema statunitensi, mentre la data per l’Italia è ancora da confermare. Questo film compilation si focalizza su uno degli archi narrativi più intensi della serie, esplorando il passato di Gojo e Geto, due stregoni che hanno condiviso un legame profondo prima di diventare nemici. Mentre i fan attendono con ansia la terza stagione, prevista per il 2026, MAPPA ha deciso di offrire un’opportunità unica per rivedere i momenti chiave della loro giovinezza, durante il periodo di formazione alla Jujutsu High.

Il film non rappresenta una nuova avventura, ma piuttosto una rilettura cinematografica dei primi episodi della seconda stagione dell’anime. Questo approccio permette di rivivere le esperienze formative di Gojo e Geto, gettando nuova luce su eventi che hanno segnato il loro destino. La narrazione si concentra su come due amici, uniti da ideali simili, siano stati separati da eventi tragici e scelte difficili.

Il trailer e le emozioni del passato

Il trailer ufficiale, recentemente pubblicato sul canale YouTube di GKIDS Films, offre uno sguardo significativo sul legame tra Gojo e Geto, evidenziando le prime ferite e l’arrivo di un avversario temibile: Toji Fushiguro. Mentre la Shibuya Incident rappresenta il cuore pulsante della seconda stagione, Hidden Inventory si configura come la sua anima malinconica, un richiamo a ciò che è stato e che non potrà mai tornare.

A differenza del primo film della saga, Jujutsu Kaisen 0: The Movie, questa nuova uscita non introduce un racconto inedito, ma si concentra su eventi già noti. Nonostante alcune riserve da parte dei fan riguardo a un film riassuntivo, è fondamentale riconoscere l’importanza del passato di Gojo e Geto. Prima di diventare rispettivamente una leggenda e un antagonista, i due erano amici, legati da ideali comuni e da un’amicizia che sembrava invincibile. Il film si propone di mostrare il momento esatto in cui tutto è andato in frantumi, offrendo un approfondimento emotivo che la serie ha solo accennato.

Personaggi chiave e il significato della storia

L’arrivo di personaggi cruciali come Yuki Tsukumo e Toji Fushiguro arricchirà ulteriormente l’esperienza per gli spettatori. Questi personaggi non solo ampliano il contesto della storia, ma offrono anche nuove prospettive sul legame tra Gojo e Geto. Con la terza stagione ancora lontana, questa parentesi cinematografica rappresenta un’opportunità preziosa per immergersi nuovamente nell’universo di Jujutsu Kaisen, osservando da vicino le crepe che hanno segnato per sempre il destino di due dei suoi personaggi più iconici.

In attesa dell’uscita, i fan possono prepararsi a rivivere momenti significativi e a scoprire come le scelte del passato abbiano influenzato il presente di Gojo e Geto. Con una narrazione che promette di essere tanto intensa quanto emozionante, il film si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della saga.

