Riff Raff Entertainment, la compagnia fondata dal candidato all’Oscar Jude Law e Ben Jackson, ha firmato un accordo first-look con New Republic Pictures.

Jude Law e la casa di produzione Riff Raff Entertainment

L’accordo riguarda sia la produzione cinematografica che televisiva. New Republic, che è stata fondata da Brian Oliver e conta Bradley Fischer come presidente, ha firmato quattro accordi first-look nell’ultimo anno. Questi includono patti con la società di produzione di Francis Lawrence su: blank, Dirty Films di Cate Blanchett e Nine Stories di Jake Gyllenhaal. Stanno anche lavorando a film in uscita come “Top Gun: Maverick”, “Mission: Impossible 7” e “Coming 2 America”, che è stato recentemente rilasciato su Amazon.

“Siamo entusiasti di unire le forze con New Republic Pictures. Si impegnano a creare il più alto livello di contenuti e la loro lista di progetti lo riflette. Non vediamo l’ora di lavorare con Brian, Brad e tutto il loro team per migliorare i nostri attuali progetti in fase di sviluppo e per identificare materiale nuovo e stimolante da portare in produzione insieme “, ha detto Law.

Una collaborazione entusiasmante

“Il team di New Republic è entusiasta di lavorare con Jude, Ben e il team di Riff Raff, la cui visione, talento e relazioni li rendono produttori incredibili e partner invidiabili. Siamo partiti di corsa sin dal nostro primo incontro e non vediamo l’ora di aiutarli a dare vita a una lista in rapida crescita di progetti straordinari tra film e televisione “, hanno detto Fischer e Oliver.

Riff Raff ha recentemente terminato la produzione di “True Things”, un adattamento del libro di Deborah Kay Davies “True Things About Me” con Ruth Wilson e Tom Burke. I suoi credits precedenti includono il remake di Kenneth Branagh di “Sleuth”. Inoltre, Riff Raff ha numerose serie e film in varie fasi di sviluppo. Law ha già recitato in “Sherlock Holmes”, “Il talento di Mr. Ripley” e “Captain Marvel”.

Maria Bruna Moliterni

14 ⁄ 04 ⁄ 2021