Joy Ride, la commedia vietata ai minori con la candidata all’Oscar Stephanie Hsu

Joy Ride è una commedia vietata ai minori con la candidata all’Oscar Stephanie Hsu. Adele Lim dirigerà la pellicola il cui debutto è previsto nel corso del 2023. In occasione della pubblicazione del trailer del film, vediamo insieme qualche dettaglio su questa commedia ironica e spudoratamente esplicita.

Partendo dal ritorno in scena della candidata all’Oscar Stephanie Hsu, per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once, analizzeremo le particolarità di questa commedia. Il film sancisce anche il debutto alla regia per Adele Lim che decide di analizzare alcune tematiche molto serie in maniera divertente, esplicita e brutale. Seth Rogen è il produttore di questa pellicola, molto noto per il suo amore verso le commedie definite “scorrette”, insieme alla sua casa di produzione la Point Grey.

Gli elementi tematici della commedia saranno l’identità e l’amicizia, passando anche per tematiche molto serie come la droga, il razzismo, concentrandosi soprattutto sul divario tra le giovani generazioni e gli anziani. Anche l’approccio delle tematiche sessuali è unico rispetto ad altre commedie volgari, dal momento che non è presente un obiettivo finale per impegnarsi nell’atto. In questo modo le protagoniste del film potranno vivere in maniera naturale, divertente, riuscendo ad esprimersi liberamente con se stesse e con gli altri.

Di seguito la trama di Joy Ride:

“Audrey (Ashley Park) è una ragazza cinese adottata da una famiglia bianca americana. Sin da piccola ha un rapporto di amicizia fraterna con l’irriverente Lolo (Sherry Cola). Quando il viaggio d’affari di Audrey in Asia deraglia, la donna chiede aiuto a Lolo, Kat (Stephanie Hsu), la sua amica del college diventata star di una soap opera in Cina, e Deadeye (Sabrina Wu), l’eccentrica cugina di Lolo. Insieme vivranno un’avventura che cementerà il loro legame e svelerà loro una grande verità: cosa significhi amare e conoscere se stessi veramente.”

Come accennato in precedenza, farà parte del cast l’attrice Stephanie Hsu, affiancata dalla protagonista Ashley Park, completeranno il quartetto Sherry Cola e Sabrina Wu. La pellicola, presentata in anteprima il 17 marzo al SXSW, debutterà nelle sale cinematografiche americane il 7 luglio. Per quanto riguarda la distribuzione in Italia bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.