Joshua Jackson si trasforma per il nuovo film Karate Kid: Legends accanto a Ralph Macchio e Jackie Chan

Joshua Jackson, noto per il suo ruolo in Dawson’s Creek, è pronto a tornare sul grande schermo con una nuova sfida. L’attore canadese è stato scelto per interpretare Victor nel film Karate Kid: Legends, un capitolo atteso del celebre franchise. In questa pellicola, Jackson condivide il set con icone del cinema come Ralph Macchio e Jackie Chan, portando in scena un personaggio che richiede un notevole cambiamento fisico.

La trasformazione fisica di Joshua Jackson

Per calarsi nel ruolo di Victor, un ex campione di boxe e proprietario di una pizzeria, Joshua Jackson ha dovuto affrontare un significativo cambiamento del suo corpo. L’attore ha rivelato di aver guadagnato ben 9 chili, passando da un peso abituale di circa 79 kg a quasi 88 kg. In un’intervista, Jackson ha condiviso la sua sorpresa per le difficoltà che ha incontrato durante questo processo: “È stato più difficile di quanto pensassi. Mangiavo 4.000 calorie al giorno”, ha dichiarato, sottolineando l’impegno richiesto per raggiungere il suo obiettivo.

Questa trasformazione fisica non è solo una questione di peso, ma anche di adattamento a un nuovo stile di vita. Jackson ha spiegato che l’allenamento e la preparazione per il ruolo sono stati aspetti divertenti del suo lavoro. Tuttavia, ha anche notato che allenarsi a 45 o 46 anni presenta sfide diverse rispetto ai vent’anni, richiedendo un approccio più attento e consapevole.

L’esperienza precedente in Dr. Death

Il cambiamento di peso non è una novità per Joshua Jackson. Nel 2023, l’attore ha affrontato una trasformazione simile per il suo ruolo in Dr. Death, dove ha dovuto aumentare il suo peso da 72 a 86 chili per interpretare Christopher Duntsch. Questo processo, però, non è stato privo di complicazioni. Jackson ha subito un infortunio significativo: “Un disco della mia schiena è esploso dopo aver finito Dr. Death. Credo sia perché sono stato sotto stress così a lungo, vivendo in un posto così oscuro”, ha spiegato. Questo infortunio lo ha costretto a un periodo di recupero di sei settimane, durante il quale non è riuscito a camminare.

L’attore ha dimostrato una notevole resilienza e determinazione nel superare queste sfide fisiche e mentali, continuando a lavorare in un settore che richiede costante adattamento e impegno.

Il cast di Karate Kid: Legends

Karate Kid: Legends si preannuncia come un film ricco di emozioni e azione, con un cast di talenti che include Ralph Macchio, Jackie Chan, Ben Wang, Sadie Stanley, Joshua Jackson e Aramis Knight. Ognuno di questi attori porta sul set la propria esperienza e il proprio talento, contribuendo a creare una narrazione coinvolgente che promette di affascinare il pubblico.

La presenza di Jackson nel film rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, dimostrando la sua versatilità come attore e la sua capacità di adattarsi a ruoli complessi. Con la sua dedizione e il suo impegno per il personaggio di Victor, Joshua Jackson si prepara a conquistare nuovamente il pubblico, portando sullo schermo una performance memorabile.

