Joshua Jackson ricorda la sfida di una scena di sesso in Cruel Intentions: un aneddoto sorprendente

Joshua Jackson, noto per il suo ruolo nel film “Cruel Intentions“, ha recentemente condiviso i suoi ricordi legati a una delle sue prime esperienze sul grande schermo. A distanza di oltre 25 anni dall’uscita del film, l’attore ha rivelato quanto fosse impegnativa per lui la scena di sesso che doveva girare, un momento che ha segnato la sua carriera e la sua crescita personale.

La scena memorabile di Cruel Intentions

Nel film del 1999, diretto da Roger Kumble e ispirato a “Le relazioni pericolose“, Joshua Jackson interpreta Blaine Tuttle, un giovane coinvolto in un intrigo amoroso. La sua prima giornata di riprese si è rivelata particolarmente intensa, poiché ha dovuto girare una scena di sesso orale con un altro uomo, Greg McConnell, interpretato da Eric Mabius. Jackson ha raccontato a Men’s Health quanto fosse stressante per un ragazzo eterosessuale di 19 anni trovarsi in una situazione del genere.

L’attore ha sottolineato l’importanza di prendere sul serio il suo ruolo, impegnandosi a fondo per rendere la scena credibile e autentica. “Volevo essere sicuro di fare questo lavoro seriamente e senza riserve”, ha dichiarato, evidenziando la pressione che sentiva nel dover affrontare una situazione così delicata e controversa. La scena, sebbene breve, è diventata una delle più memorabili della sua carriera, non solo per la difficoltà emotiva, ma anche per le ripercussioni che ha avuto negli anni successivi.

Un incontro inaspettato con Eric Mabius

Anni dopo la realizzazione di “Cruel Intentions“, Joshua Jackson ha vissuto un episodio che lo ha riportato alla mente quel momento. Durante una passeggiata nel suo quartiere, ha incontrato casualmente Eric Mabius, il suo partner nella scena controversa. Jackson ha raccontato con un sorriso come l’incontro sia avvenuto in modo del tutto inaspettato: “Non vedevo Eric da tantissimo tempo, e un giorno stavo semplicemente portando fuori la spazzatura, quando lui e sua moglie sono passati davanti a casa mia. Si erano appena trasferiti nel mio quartiere”.

La situazione è diventata comica quando la moglie di Mabius ha chiesto come si conoscessero. Entrambi gli attori si sono trovati in difficoltà nel rispondere a una domanda così innocente, considerando il contesto della loro collaborazione cinematografica. “Siamo rimasti entrambi a bocca aperta, rossi in volto, senza sapere davvero come spiegare la situazione”, ha ricordato Jackson, aggiungendo un tocco di autoironia alla narrazione.

Riflessioni su un’esperienza formativa

La scena di “Cruel Intentions” ha rappresentato per Joshua Jackson non solo una sfida professionale, ma anche un momento di crescita personale. Affrontare una situazione così complessa a una giovane età ha contribuito a formare la sua carriera e il suo approccio alla recitazione. Oggi, l’attore riesce a raccontare quell’aneddoto con leggerezza, riflettendo su come le esperienze passate possano influenzare il presente in modi inaspettati.

Questa esperienza ha dimostrato come il mondo del cinema possa essere pieno di sorprese e come le relazioni tra attori possano evolversi nel tempo. La capacità di Jackson di affrontare con umorismo un momento potenzialmente imbarazzante è un segno della sua maturità e della sua crescita come professionista nel settore cinematografico.

