Josh O’Connor e Paul Mescal protagonisti di “The History of Sound”: un film atteso al Festival di Cannes

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema si prepara a un evento significativo con l’uscita di “The History of Sound”, un adattamento cinematografico di un racconto di Ben Shattuck, che ha già conquistato il premio Pushcart. La pellicola, diretta da Oliver Hermanus, vede protagonisti due attori emergenti, Josh O’Connor e Paul Mescal, che interpretano Lionel e David, due giovani che, durante la Prima Guerra Mondiale, si dedicano alla registrazione delle vite, delle voci e della musica dei loro compatrioti. Le esperienze vissute dai protagonisti durante questa missione si rivelano trasformative e cariche di significato.

La trama di “The History of Sound”

La storia di “The History of Sound” si sviluppa attorno a Lionel e David, due giovani che si trovano a fronteggiare le sfide e le difficoltà della Prima Guerra Mondiale. La loro missione di registrare le esperienze e le emozioni dei loro connazionali non è solo un atto di documentazione, ma diventa un viaggio interiore che li cambierà per sempre. Attraverso la musica e le storie di vita, i due protagonisti scoprono un legame profondo con il loro passato e con le persone che li circondano. La pellicola si propone di esplorare non solo gli effetti devastanti della guerra, ma anche la resilienza dello spirito umano e l’importanza della memoria collettiva.

Un cast in ascesa

Quando Josh O’Connor e Paul Mescal hanno accettato di partecipare a questo progetto nel 2022, non erano ancora le star affermate che conosciamo oggi, grazie a ruoli in film di successo come “La Chimera”, “Challengers” e “Il Gladiatore 2”. Tuttavia, il loro talento e la loro crescente popolarità hanno contribuito a dare nuova vita a “The History of Sound”. Hermanus ha sottolineato come il tempismo sia stato cruciale per la realizzazione del film, affermando che senza il riconoscimento internazionale di O’Connor e Mescal, il progetto potrebbe non essere mai decollato.

Il commento del regista

Oliver Hermanus, noto per il suo ultimo lavoro “Living”, che ha ricevuto due nomination agli Oscar, ha condiviso le sue riflessioni sul processo di realizzazione del film. “Le loro vite stavano letteralmente cambiando, e c’era sempre questo pensiero di gruppo: ‘Dove possiamo trovare il tempo per costringere l’universo a farci fare questo film?'”, ha dichiarato. Il regista ha evidenziato come il progetto abbia richiesto un impegno significativo da parte di tutti i coinvolti, ma il risultato finale è stato ripagato da un’esperienza di lavoro unica e gratificante.

L’anteprima al Festival di Cannes

“The History of Sound” sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes, un palcoscenico prestigioso che offre visibilità a opere cinematografiche di grande valore. Successivamente, Mubi distribuirà il film nelle sale americane nel corso dell’anno. Questo momento rappresenta un’opportunità imperdibile per il cast e la troupe, che hanno lavorato instancabilmente per portare sul grande schermo una storia così significativa e toccante.

Riflessioni di Paul Mescal

Paul Mescal ha condiviso le sue emozioni riguardo al progetto, sottolineando l’importanza di cogliere le opportunità quando si presentano. “Quante volte si sente parlare di persone che cercano di realizzare qualcosa per cinque, dieci, quindici anni, e poi la cosa cade nel vuoto?”, ha affermato. Mescal ha espresso gratitudine per la possibilità di lavorare su una sceneggiatura così coinvolgente e ha invitato a godere di ogni momento, riconoscendo che nella vita ci saranno altre occasioni, ma poche come questa.

Con “The History of Sound”, O’Connor e Mescal si preparano a lasciare un segno nel panorama cinematografico, portando sullo schermo una storia che esplora la bellezza e la complessità dell’esperienza umana in tempi di crisi.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!